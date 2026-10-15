Condenado a 14 años de cárcel por matar a su compañero de piso en Roquetas de Mar

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a 14 años de prisión al hombre que mató a su compañero de piso en Roquetas de Mar en marzo de 2024, tras apuñalarlo en la cabeza y causarle una herida mortal en el cuello con un fragmento de cristal.

El acusado ha reconocido los hechos y aceptado la pena propuesta por la Fiscalía por un delito de homicidio, lo que ha permitido evitar el juicio con tribunal del jurado que estaba previsto para este jueves.

Además de la pena de cárcel, la sentencia firme impone al condenado cinco años de libertad vigilada y el pago de 150.000 euros de indemnización a la hija de la víctima. La decisión sobre su posible expulsión de España se resolverá durante la fase de ejecución de la condena.

Los hechos ocurrieron el 3 de marzo de 2024, poco antes de las 19.30 horas, en la vivienda que ambos compartían. Tras una discusión por motivos desconocidos, el acusado atacó a la víctima con un cuchillo de 20 centímetros y le causó una veintena de heridas cortantes en el lado izquierdo de la cabeza. Después, utilizó un trozo de cristal de un frasco roto para herirle en el cuello, lo que le provocó la muerte.

Un tercer compañero de piso presenció parte de lo ocurrido al llegar a la vivienda. Tras ver al acusado armado con el cuchillo y el fragmento de cristal, huyó del inmueble y alertó a la Guardia Civil. Los agentes encontraron a la víctima fallecida y localizaron al autor en la terraza de la vivienda contigua, siguiendo el rastro de sangre que había dejado durante la huida.