La Cabalgata de Reyes Magos de Almería recuperará este año su paso por la Puerta de Purchena, aunque estrenará un itinerario que dejará fuera el Paseo de Almería. El desfile tendrá lugar el próximo 5 de enero, a partir de las 19:00 horas, y contará con hasta 15 carrozas que recorrerán distintas calles del centro de la capital.

La comitiva partirá desde la Puerta de Purchena y avanzará por Obispo Orberá hasta alcanzar la Rambla Federico García Lorca. Desde allí bajará hasta la calle Belén y continuará por Canónigo Molina Alonso, Artés de Arcos y Altamira. Posteriormente, girará por Doctor Carracido para regresar a la Rambla, donde finalizará el recorrido en el Anfiteatro.

Antes del inicio de la cabalgata, los Reyes Magos harán su primera aparición pública a las 17:45 horas en la Catedral de Almería. Desde allí se dirigirán a la Plaza de la Constitución por las calles Lope de Vega, Jovellanos y Marín, para saludar a los asistentes desde el balcón principal del Ayuntamiento.

15 carrozas y 13.000 kilos de caramelos

El desfile contará con las carrozas de Melchor, Gaspar y Baltasar, otras ocho de temática navideña e infantil y tres dedicadas al Cartero Real, el carbón y la fábrica de caramelos. Está previsto repartir al menos 13.000 kilos de caramelos, de seis sabores diferentes.

La programación incluirá también compañías de teatro de calle, espectáculos itinerantes, bandas de música, agrupaciones musicales, pasacalles, acróbatas y bailarines.

El nuevo itinerario responde a la transformación del centro de la ciudad y a la peatonalización del Paseo de Almería. Este espacio acogió por última vez la Cabalgata en 2024, antes del inicio de las obras de reforma.

Pese a quedar fuera del recorrido, el Paseo tendrá protagonismo en la programación navideña con cuatro espectáculos lumínico-musicales diarios, entre las 18:00 y las 21:00 horas. También acogerá la iniciativa 'Navidad sostenible', que se desarrollará desde el 28 de noviembre hasta el 4 de enero.