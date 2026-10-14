'La Brujita Pita y las hadas luminosas', un cuento tierno sobre el brillo interior, la amistad y el miedo

Cristina Pozo Lázaro destila su infancia en el libro 'La Brujita Pita y las hadas luminosas'

La autora ejerce profesionalmente en la Escuela Infantil Lunares, de El Parador, sientiéndose niña desde la niñez. Por eso ha querido plasmar en un librito cómo acompañar el miedo, la amistad y el brillo interior que todos tenemos desde pequeños.

La Brujita Pita es el Yo profundo de Cristina, como ella misma confiesa. Los miedos que arrastra como cualquier adulto, la falta de validación, y la necesidad que tenemos de esas Hadas Luminosas que nos prendan la luz en cada uno de nosotros.

Pita es una brujita amable, colorida, vital..., un manual para concebir mundos mejores.

El evento de presentación tendrá lugar el viernes 16 de octubre a las 20 horas en el Castillo de Santa Ana de Roquetas.

Habrá ejemplares a la venta.