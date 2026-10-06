El Ayuntamiento de Almería instalará 3.600 metros de tiras LED en los ficus del Paseo

El Ayuntamiento de Almería ha licitado por 88.595 euros el suministro y montaje de un nuevo sistema de iluminación ornamental permanente en el Paseo. La actuación contempla la colocación de 3.600 metros de tiras LED alrededor de la mitad de los ficus, con una media de 40 metros por ejemplar, en el tramo comprendido entre Puerta de Purchena y la Plaza Circular.

De acuerdo con las condiciones recogidas en el expediente, los trabajos deberán ejecutarse en un plazo de 40 días desde el día posterior a la recepción de la comunicación de adjudicación. El contrato no contempla la posibilidad de ampliar este periodo.

El Ayuntamiento fundamenta esta intervención en la experiencia acumulada durante los primeros meses de funcionamiento del Paseo tras su remodelación. Según explica, la transformación del espacio en una vía peatonal ha generado una manera diferente de utilizar y disfrutar este entorno urbano, con un uso más intenso, inclusivo y orientado al ocio, al tiempo que la actuación busca impulsar el comercio local y favorecer nuevas formas de participación y actividad ciudadana.

Los responsables municipales consideran necesario reforzar el sistema de iluminación existente, actualmente concebido principalmente con una finalidad funcional, mediante una solución que aporte mayor personalidad al espacio y amplíe sus posibilidades de utilización. El proyecto prevé aprovechar tanto las instalaciones de alumbrado ya disponibles como la infraestructura incorporada recientemente al vial.

La intervención alcanzará a un total de 90 ficus. Para su ejecución se prevé instalar, además de las tiras LED, 400 metros de cableado de conexión, 1.600 metros de cable trenzado destinados a trasladar la alimentación desde las columnas preparadas para eventos hasta los árboles, 90 cajas estancas de protección y derivación y otras 90 fuentes de alimentación con controlador. El equipamiento se completará con 1.100 metros de línea de alimentación a 24 voltios.

La licitación se ha dado a conocer pocos días después de que el Ayuntamiento informara de que la mayor parte de los trabajos de remodelación y peatonalización del Paseo ya había concluido y que la actuación se encontraba prácticamente terminada. Quedaban únicamente pendientes algunos remates y ajustes que deberán completarse durante el periodo previsto para la recepción de las obras.