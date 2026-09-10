Andalucía inicia el curso con 30.000 alumnos menos y Moreno pide revisar las infraestructuras educativas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido una planificación de las infraestructuras educativas que tenga en cuenta la evolución de la población escolar. Durante el acto de apertura del curso celebrado en el CEIP Padre Manjón de Benahadux, ha advertido de que Andalucía comienza el curso con unos 30.000 alumnos menos que el anterior y con 150.000 menos que en 2019.

Moreno ha señalado que el descenso de la natalidad obliga a estudiar con cautela la construcción de nuevos colegios. A su juicio, mantener el ritmo actual de creación de centros podría provocar que algunas instalaciones quedaran infrautilizadas o incluso sin uso dentro de unos años.

La pérdida de alumnado se está produciendo en todas las provincias andaluzas, aunque Almería presenta, según el presidente, una evolución más favorable que el resto. De hecho, ha considerado que los datos de la provincia son "esperanzadores" porque registra el menor descenso en nuevas incorporaciones.

Aun así, dos centros educativos almerienses no abrirán este curso debido a la falta de alumnos. Se trata del CEIP El Puntal de Bédar y del CPR Alto Almanzora de Bayarque, ambos con una única matrícula registrada.

Moreno ha asegurado que la reducción de escolares no supondrá dejar de invertir en la red pública. La Junta prevé durante este curso actuaciones de modernización, ampliación y construcción de centros educativos en distintos puntos de Andalucía.

En cuanto al profesorado, el presidente ha destacado que la plantilla alcanzará los 109.000 docentes, 7.800 más que en 2019. Este incremento, ha explicado, permitirá seguir reduciendo las ratios y reforzar la atención al alumnado con necesidades especiales, con cerca de 15.000 profesionales destinados a esta área.

La Junta también mantiene su apuesta económica por la educación, con una inversión cercana a los 10.000 millones de euros. Moreno ha destacado además la mejora de algunos indicadores, como el abandono escolar, que se encuentra por debajo del 15 por ciento, aunque ha reconocido que todavía existen retos pendientes.

Entre las medidas para las familias, ha resaltado la ampliación de la gratuidad del primer ciclo de Infantil. Este curso alcanzará al 95 por ciento del alumnado de hasta tres años y se extenderá especialmente a los niños de uno a dos años, con la intención de alcanzar la gratuidad completa el próximo curso. A ello se suma un paquete de ayudas de unos 1.000 millones de euros para libros, transporte, becas, comedor y otros servicios.

Por último, Moreno ha puesto el foco en la Formación Profesional, que este curso contará con más de 200.000 plazas públicas, una cifra récord y 78.000 más que en 2019. El presidente ha confiado en que el nuevo curso transcurra con normalidad y permita dejar atrás los problemas provocados en los últimos meses por incendios, tormentas y otros fenómenos naturales.