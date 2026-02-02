Andalucía bajará la ratio escolar por debajo del límite estatal a partir del curso 2026-2027

Andalucía dará un paso inédito en materia educativa al fijar en su normativa de escolarización una ratio máxima de alumnado inferior a la establecida a nivel estatal. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) una resolución que establece que, a partir del curso 2026-2027, las aulas de primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil contarán con un máximo de 22 alumnos, tanto en centros públicos como concertados, frente a los 25 permitidos por la normativa estatal.

Con esta decisión, la Junta incorpora a su marco normativo uno de los compromisos recogidos en los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio, que contemplan la reducción progresiva de las ratios en Infantil y Primaria hasta situarlas en 22 alumnos por clase. La aplicación comenzará por el primer curso de Infantil y se irá extendiendo de forma gradual al resto de niveles.

Para hacer efectiva esta medida, el pasado 16 de enero entraron en vigor modificaciones en la orden que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en centros públicos y concertados. Estos cambios afectan a las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato, y tienen como objetivo adaptar la planificación de plazas escolares a las nuevas ratios. La Consejería será la encargada de fijar cada curso el número de plazas disponibles, de cara al proceso de escolarización que arrancará el 1 de marzo, incrementando las unidades necesarias tanto en la red pública como en la concertada.

Desde el departamento educativo autonómico se estima que, para el próximo curso, se crearán más de un centenar de nuevas unidades de Infantil de tres años, con el fin de facilitar la implantación de esta reducción del número de alumnos por aula.

La resolución publicada también introduce cambios en las aulas mixtas, aquellas que agrupan alumnado de distintos cursos dentro de un mismo ciclo o etapa. En estos casos, la ratio máxima se reduce, pasando de 15 a 13 alumnos en unas aulas, y de 13 a 11 en otras.

No obstante, la normativa contempla situaciones excepcionales en las que no sea posible aumentar el número de unidades por falta de espacio en los centros. En estos casos concretos, se permitirá elevar la oferta hasta un máximo de 25 alumnos por aula, siempre acompañada de medidas de refuerzo educativo, como el incremento de la plantilla docente del centro.