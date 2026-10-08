El Almería Western Film Festival inaugura este jueves su 16ª edición con el premio 'Tabernas de cine' para Rada Rassimov

El Almería Western Film Festival (AWFF), considerado el único festival europeo especializado en el género del 'spaghetti western', dará comienzo este jueves a su decimosexta edición con una gala inaugural en la que la actriz italiana Rada Rassimov recibirá el premio 'Tabernas de cine'.

El festival se desarrollará hasta el próximo 12 de octubre y conmemorará también el 60 aniversario de los rodajes de 'El bueno, el feo y el malo' y 'Cazador de recompensas'. Además, durante esta edición se rendirá homenaje al actor estadounidense Eli Wallach, al cineasta ítalo-argentino Alessio Rigo de Righi, al productor, director y guionista Gerardo Herrero y al productor y empresario Enrique Cerezo.

La ceremonia inaugural tendrá lugar a las 20,30 horas en el Teatro de Tabernas y marcará el inicio de un programa que incluye la exhibición de alrededor de 50 películas y producciones procedentes de 16 países, además de distintas actividades que se desarrollarán tanto en Tabernas como en los poblados cinematográficos MiniHollywood Oasys y Fort Bravo Texas Hollywood.

A lo largo de sus cinco jornadas, el AWFF ofrecerá una programación que reunirá competición oficial, estrenos, documentales, retrospectivas, propuestas literarias, actividades formativas y diferentes iniciativas culturales dirigidas al público.

En la Sección Wéstern Classic, el certamen reconocerá la aportación de cinco personalidades al mundo del cine. El premio 'Tabernas de Cine' será para Rada Rassimov, actriz cuya carrera mantiene una estrecha relación con el Desierto de Tabernas gracias a su participación en títulos como 'El bueno, el feo y el malo' y 'Cazador de recompensas', rodados ambos en 1966.

El reconocimiento 'Spirit of the West' será concedido a Alessio Rigo de Righi, responsable de películas como 'La leyenda del rey Cangrejo', estrenada en 2021, y 'Testa o croce?', de 2025, que podrá verse durante la presente edición del festival.

Asimismo, el AWFF otorgará de manera póstuma el premio 'Leone in Memoriam' al actor Eli Wallach, fallecido en 2014 y especialmente recordado por interpretar al personaje de Tuco en 'El bueno, el feo y el malo'.

Por su parte, el premio 'Desierto de Tabernas' reconocerá la trayectoria profesional de Gerardo Herrero. Su productora Tornasol Films ha participado en rodajes realizados en el municipio como 'Don Juan', de 1998; 'Zona Hostil', de 2016, y la docuserie 'Jerusalem'. El pasado año, además, Herrero dirigió y produjo en el Desierto de Tabernas 'Carta blanca', película que todavía no ha sido estrenada.

El galardón a la 'Difusión del Género Wéstern' será para Enrique Cerezo, en reconocimiento a su trabajo en favor de la conservación y divulgación del patrimonio cinematográfico relacionado con este género. El presidente de Egeda ha participado también como productor en dos largometrajes wéstern y estuvo al frente de la dirección del documental 'La sonrisa del sol: Almería'.

En relación con el tema central de esta edición, el director del AWFF, Juan Francisco Viruega, ha destacado que el festival "se ha consolidado como una ventana de encuentro entre el público y cineastas internacionales provenientes de los cinco continentes".

Viruega ha explicado igualmente que la presente edición pone el foco "especialmente al puente, un elemento arquitectónico que, a través de disciplinas artísticas como la literatura, la pintura o el cine, ha representado la conexión entre las diferentes culturas e ideologías".

Las producciones seleccionadas para el festival proceden de España, Francia, Italia, Bélgica, Alemania, Portugal, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Chile, Australia y Corea del Sur.

El programa de esta edición suma además dos nuevas propuestas: 'Tesoros encontrados' y 'Wéstern Literario'. La primera estará dedicada a "películas periféricas de corte autoral, a medio camino entre la experimentación formal y el retrato etnográfico". La segunda funcionará como espacio para la presentación de novelas, ensayos, monografías, cómics y libros fotográficos vinculados al género, con la participación de sus propios autores.

Siete Películas competirán en la sección oficial. La competición internacional de largometrajes estará integrada por siete títulos y combinará estrenos europeos y nacionales, además de contar con la participación de directores, productores y actores invitados.

La Sección Oficial arrancará el viernes 9 de octubre con la presentación europea de 'Oeste outra vez', dirigida por el brasileño Erico Rassi, en el Teatro de Tabernas. La programación de la jornada finalizará con 'East of Wall', primer largometraje de la estadounidense Kate Beecroft, que se estrenará a nivel nacional y contará con la asistencia de sus actrices protagonistas.

El sábado 10 será el turno del estreno europeo de 'This Bloody Country', dirigida por Craig Packard, quien acudirá al festival junto a la productora de la película. Por la tarde se proyectará 'Gatillero', del argentino Christian Tapia Marchiori, también en estreno europeo y con la presencia de su actor protagonista. La jornada concluirá con 'Día de caza', dirigida por el español Pedro Aguilera, que acudirá al festival para presentar el largometraje.

El domingo 11 se proyectará 'Testa o croce?', dirigida por Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis. El título competirá en la Sección Oficial y estará vinculado a la entrega del premio 'Spirit of the West' a Rigo de Righi. La competición concluirá con 'Rebuilding', del estadounidense Max Walker-Silverman. El festival completará su programación con otras secciones que se desarrollarán entre el 8 y el 12 de octubre.