Almería reclama una nueva Comisaría de la Policía Nacional ante el crecimiento de la ciudad

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha aprovechado la celebración del Día de la Policía Nacional, ayer, miércoles en el Auditorio Maestro Padilla, para volver a reivindicar la construcción de una nueva comisaría en la capital. La regidora considera que el crecimiento de la ciudad, que ya supera los 208.000 habitantes, hace necesario disponer de unas instalaciones más amplias y modernas para mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y la atención a los ciudadanos.

Durante el acto, Vázquez ha reiterado la disposición del Ayuntamiento a facilitar terrenos para hacer realidad este proyecto y ha defendido la colaboración entre administraciones como una herramienta fundamental para reforzar la seguridad y la convivencia en Almería. También ha puesto en valor la coordinación diaria entre la Policía Local y la Policía Nacional.

La ceremonia, presidida por el subdelegado del Gobierno, José María Martín, y el comisario provincial, Antonio María Delgado, ha servido para reconocer la labor de los agentes y de personas que han colaborado con el cuerpo. En total, se han impuesto 37 cruces al mérito policial con distintivo blanco a profesionales de la Policía Nacional y a otros colaboradores. Además, tres policías jubilados han recibido un homenaje por su trayectoria.

La jornada ha incluido también la entrega de los premios Marea Azul, destinados a distinguir la cooperación con la Policía Nacional, y un reconocimiento a la solidaridad. En este último apartado, se han entregado 2.500 euros a ASPAYM Almería, asociación que trabaja con personas con lesión medular y otras discapacidades físicas. El dinero procede de la carrera solidaria Ruta 091.

Por su parte, los responsables policiales han destacado el trabajo desarrollado durante el último año. La Dirección General de la Policía ha reconocido esa labor con diez condecoraciones más que en el ejercicio anterior para los agentes de la ciudad.