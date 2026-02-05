Almería impulsa la ecografía clínica en Atención Primaria para reducir listas de espera

El Distrito Sanitario Almería ha comenzado a desarrollar una experiencia piloto para incorporar la ecografía clínica en los centros de Atención Primaria, una medida con la que se busca acortar los tiempos de espera en las pruebas diagnósticas, facilitar el acceso de la población a este tipo de exploraciones y reforzar la capacidad de resolución de los médicos de familia en la consulta.

Esta iniciativa, promovida por el distrito almeriense del Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, se integra dentro del Plan Estratégico de Atención Primaria y de la Estrategia de Salud de Andalucía 2030, y supone un paso adelante en la modernización del primer nivel asistencial.

El objetivo principal del proyecto es trasladar la tecnología diagnóstica a los propios centros de salud, agilizar la atención a los pacientes, reducir derivaciones innecesarias al hospital y mejorar la utilización de los recursos del sistema sanitario público.

El pilotaje ya está en marcha en las Unidades de Gestión Clínica de Alto Andarax, Puche, Mediterráneo y Virgen del Mar, donde se ha puesto en funcionamiento un nuevo circuito de derivación interna que permite realizar ecografías directamente en Atención Primaria, sin necesidad de acudir al hospital de referencia.

Este nuevo enfoque organizativo otorga mayor autonomía diagnóstica a los profesionales de los centros de salud y favorece una atención más rápida, eficaz y cercana a la ciudadanía.

Uno de los principales problemas del sistema sanitario es la demora en la realización de pruebas diagnósticas. Hasta ahora, solicitar una ecografía desde Atención Primaria implicaba, en la mayoría de los casos, una derivación hospitalaria con listas de espera que podían alargarse durante semanas o incluso meses. Con la introducción de la ecografía clínica en los centros de salud, se pretende reducir de forma notable estos plazos, facilitando diagnósticos más tempranos y una respuesta asistencial más ágil.

El proyecto se apoya en la ecografía a pie de consulta, conocida como Point-of-Care Ultrasound (Pocus), una técnica que integra la exploración ecográfica como complemento de la entrevista clínica y la exploración física habitual. Experiencias anteriores han demostrado que este modelo puede evitar hasta la mitad de las derivaciones a otros niveles asistenciales, mejorando tanto la eficiencia del sistema como la calidad de la atención.

Entre los beneficios directos para la población se encuentra la posibilidad de obtener diagnósticos más rápidos y precisos de patologías frecuentes, como la litiasis biliar, quistes renales, aneurismas de aorta abdominal o diversas afecciones genitourinarias. Además, esta práctica reduce la incertidumbre y la ansiedad de los pacientes, al ofrecer resultados en la misma consulta o en un corto periodo de tiempo, y evita desplazamientos innecesarios al hospital, algo especialmente relevante en zonas rurales o para personas con movilidad reducida.

Desde la Junta de Andalucía se subraya que esta iniciativa no pretende sustituir el trabajo de los servicios de Radiología, sino dotar a la Atención Primaria de una herramienta diagnóstica orientada a resolver dudas clínicas concretas en la consulta. Se trata, en definitiva, de una apuesta clara por reforzar el papel de la Atención Primaria como pilar fundamental del sistema sanitario.

Los resultados del proyecto piloto serán evaluados en un plazo aproximado de dos meses. A partir de ese análisis, la implantación de la ecografía clínica se extenderá de manera progresiva durante 2026 al resto de Unidades de Gestión Clínica del Distrito Sanitario Almería, con la previsión de que esté disponible en todos los centros de salud antes de finalizar ese año.

El desarrollo del proyecto se sustenta en dos ejes clave: la formación de los profesionales y la inversión en equipamiento. El SAS ha realizado una importante inversión para dotar a todas las unidades del distrito de ecógrafos de alta calidad.

De forma paralela, se ha puesto en marcha un plan de formación continua en el que médicos de familia y pediatras han participado en cursos de ecografía básica en distintas áreas, como abdomen, sistema genitourinario, cuello y tiroides, ecografía pulmonar y vascular. Estas acciones formativas han sido organizadas por la Unidad de Formación del Distrito Sanitario Almería en colaboración con entidades y sociedades científicas como la Fundación Iavante, Samfyc y Semergen.

Para 2026 está previsto un nuevo programa formativo de mayor duración, que combinará formación online y talleres prácticos presenciales, con el fin de garantizar un uso seguro y eficaz de los equipos. El objetivo final es crear una red de médicos referentes en ecografía en todas las Unidades de Gestión Clínica, consolidando un modelo de Atención Primaria más resolutivo, innovador y centrado en la calidad asistencial.