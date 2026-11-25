La provincia de Almería cuenta ya con 77 municipios en los que las defunciones superan a los nacimientos. En 2025, cerca de tres cuartas partes de las localidades almerienses presentaron un balance demográfico natural negativo, un fenómeno cada vez más extendido que refleja las dificultades para mantener el relevo generacional en buena parte del territorio. De los 103 municipios analizados, únicamente 23 registraron más nacimientos que fallecimientos y otros tres mantuvieron cifras idénticas.

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE), incluidas en el Movimiento Natural de la Población, permiten comprobar cómo ha evolucionado esta situación entre 2015 y 2025. La comparación refleja un avance del saldo negativo: hace una década eran 70 los municipios donde se producían más muertes que nacimientos, siete menos que en la actualidad. Por el contrario, las localidades con balance positivo han pasado de 26 a 23, mientras que las que mantienen un resultado equilibrado han descendido de siete a tres.

El alcance del fenómeno queda reflejado en que el 74,8% de los municipios de la provincia presenta un crecimiento vegetativo desfavorable. Además, esta circunstancia no se limita a los pueblos más pequeños, sino que también está presente en localidades de mayor población y con un importante tejido económico, aunque con diferencias notables según la zona.

El saldo vegetativo provincial se desploma un 62% en una década: Las cifras del conjunto provincial permiten apreciar con mayor claridad la evolución demográfica. Durante 2025 se produjeron en Almería 6.513 nacimientos y 5.523 defunciones, lo que arroja un balance positivo de 990 personas. La provincia todavía mantiene más nacimientos que fallecimientos, pero la distancia entre ambos indicadores se ha reducido considerablemente en los últimos diez años.

En 2015, los registros contabilizaron 7.937 nacimientos y 5.307 muertes, con un saldo favorable de 2.630 personas. La diferencia entre ambos periodos supone una caída del 62,4% en el crecimiento vegetativo. A esta evolución contribuye el descenso del 17,9% en los nacimientos, junto con un incremento del 4,1% en las defunciones. La combinación de estos factores ha reducido notablemente el balance positivo de la provincia.

Huércal-Overa, Arboleas y Vélez-Rubio, entre los municipios más afectados. El desglose por localidades permite identificar los mayores desequilibrios en cifras absolutas. Huércal-Overa ocupa el primer puesto, con 126 nacimientos frente a 178 fallecimientos, lo que supone una diferencia negativa de 52 personas. A continuación aparecen Arboleas, con 12 nacimientos y 56 defunciones, y Vélez-Rubio, que contabilizó 46 nacimientos frente a 85 muertes.

Otros municipios también presentan diferencias destacadas. Es el caso de Berja, con 94 nacimientos y 125 fallecimientos; Cantoria, con 17 y 46, respectivamente; y Chirivel y Tíjola, donde las defunciones superaron en 28 a los nacimientos. En localidades de menor tamaño, como Lubrín, únicamente se registraron dos nacimientos frente a 23 muertes, mientras que Bédar contabilizó uno y 16, respectivamente.

El balance desfavorable también alcanza a municipios con actividad económica y turística destacada. Mojácar registró 35 nacimientos y 60 defunciones, mientras que Macael contabilizó 32 nacimientos frente a 53 fallecimientos. En Carboneras, la diferencia fue mucho más ajustada, con 53 nacimientos y 56 muertes.

Seis localidades han cambiado su balance demográfico en diez años

El estudio comparativo entre 2015 y 2025 revela que seis municipios han pasado de tener más nacimientos que defunciones a presentar una situación inversa. Se trata de Alcóntar, Alhama de Almería, Berja, Carboneras, Castro de Filabres y Huércal-Overa.

Uno de los cambios más pronunciados corresponde a Huércal-Overa, que ha pasado de contar con diez nacimientos más que fallecimientos en 2015 a registrar un saldo negativo de 52 personas el pasado año. Berja también ha experimentado un giro importante: de un balance favorable de 33 personas ha pasado a tener 31 defunciones más que nacimientos. En Carboneras, el resultado ha evolucionado desde un saldo positivo de 35 personas hasta uno negativo de tres.

La tendencia contraria únicamente se ha producido en Olula del Río y Rioja, los dos municipios que han conseguido pasar de un balance natural negativo a otro favorable durante este periodo. Estos cambios reflejan que la evolución no es idéntica en todas las localidades, aunque la tendencia general apunta a un aumento de los municipios donde las muertes superan a los nacimientos.

El Poniente concentra los mayores crecimientos naturales: En contraste con la situación de buena parte de la provincia, varias de las localidades más pobladas mantienen cifras favorables en su evolución demográfica. El Ejido lidera la clasificación con 967 nacimientos y 439 defunciones, lo que representa un crecimiento vegetativo de 528 personas. Roquetas de Mar ocupa el segundo puesto, con 944 nacimientos y 510 fallecimientos, y un resultado positivo de 434 personas.

Otros municipios también conservan un balance favorable, como Níjar, con 176 personas; Vícar, con 132; y Almería capital, con 80. Pulpí, Huércal de Almería, Vera y Garrucha se encuentran igualmente entre las localidades que registran los mayores saldos positivos.

La capital almeriense contabilizó durante 2025 un total de 1.694 nacimientos y 1.614 defunciones. Aunque mantiene un resultado favorable, la diferencia se queda en apenas 80 personas. El contraste con el Poniente es especialmente llamativo, ya que El Ejido y Roquetas de Mar acumulan conjuntamente un crecimiento vegetativo positivo de 962 habitantes.

El panorama demográfico de la provincia muestra así importantes diferencias territoriales. Mientras los municipios más poblados del Poniente conservan una evolución natural favorable, numerosas localidades del interior y de otras zonas almerienses registran más defunciones que nacimientos. Una tendencia que ha ganado terreno durante los últimos diez años y que deja un dato significativo: prácticamente tres de cada cuatro municipios de Almería presentan ya un saldo vegetativo negativo.