Almería estrena una conexión aérea directa con Bucarest durante todo el año

El aeropuerto de Almería ha recibido esta mañana el primer vuelo directo procedente de Bucarest, la capital de Rumanía. Se trata de una nueva conexión regular que estará operativa durante todo el año y que permitirá viajar entre ambos destinos tres veces por semana, inicialmente los lunes, miércoles y viernes. La compañía Wizz Air prevé ofertar alrededor de 70.000 plazas anuales.

Los trayectos se realizarán en aviones Airbus A321neo, con capacidad para 239 pasajeros, y tendrán una duración aproximada de entre tres horas y media y cuatro horas. Esta ruta abre una nueva vía de comunicación directa con Europa del Este y busca facilitar la llegada de visitantes rumanos a la provincia.

La puesta en marcha de esta conexión forma parte de la estrategia conjunta de la Diputación Provincial y los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar para reforzar la promoción turística del destino Costa de Almería en mercados internacionales. El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado que esta iniciativa puede contribuir a atraer visitantes durante todo el año y reducir la estacionalidad del sector.

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha defendido la importancia de promocionar la provincia en los espacios donde los viajeros organizan sus desplazamientos, como los aeropuertos y las plataformas digitales de reservas. Desde Roquetas de Mar, la concejala de Turismo, Amalia López Yélamos, ha incidido en la necesidad de mejorar las conexiones aéreas para ampliar la presencia del destino almeriense en mercados estratégicos.

El cónsul general de Rumanía en España, Ion Mihai Stirbu, también ha subrayado la relevancia de esta nueva ruta, especialmente por la presencia de una importante comunidad rumana en Almería y Roquetas de Mar. A este vínculo se suma el potencial de un mercado cuyos viajeros pueden encontrar en la provincia atractivos como el clima, las playas, las vacaciones familiares y las escapadas urbanas.

Para acompañar la apertura de la conexión, las tres administraciones han puesto en marcha una campaña de promoción turística con un presupuesto de 500.000 euros. La Diputación aportará 200.000 euros, mientras que los ayuntamientos de Almería y Roquetas de Mar contribuirán con 150.000 euros cada uno. El objetivo es dar a conocer la oferta turística provincial entre los viajeros rumanos y favorecer la llegada de visitantes más allá de la temporada alta.

La Diputación ha asumido la tramitación y adjudicación de la campaña, cuyo desarrollo estará supervisado por una comisión integrada por representantes de las tres instituciones. Con esta iniciativa, las administraciones buscan aprovechar la nueva conexión aérea para impulsar el turismo internacional y fortalecer la actividad económica vinculada al sector en la provincia.