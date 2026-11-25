La Ultramaratón Costa de Almería celebrará este sábado, 28 de noviembre, su duodécima edición, una prueba que transcurrirá principalmente por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que contará con una participación máxima de 700 deportistas.

El evento está promovido por el Club Deportivo Aqueatacamos, en colaboración con la Diputación Provincial y los consistorios de Almería y Níjar. La competición reunirá las dificultades técnicas de los caminos del espacio protegido y los atractivos naturales de su franja litoral, según ha comunicado la institución provincial.

La carrera atraerá a participantes procedentes de diferentes comunidades españolas, entre ellas el País Vasco y Aragón, además de corredores internacionales llegados de Francia y Reino Unido. Los inscritos podrán competir con temperaturas próximas a los 20 grados en una convocatoria que apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio natural.

La organización conservará el recorrido lineal de ediciones anteriores, conectando distintos enclaves de la comarca y estableciendo una meta común en el barrio de Retamar-El Toyo, en Almería. El programa deportivo incluirá tres modalidades: ultramaratón, con 75,2 kilómetros; maratón, con 43,7 kilómetros; y trail, con un trazado de 31,9 kilómetros.

La distancia más larga comenzará a las 8.00 horas en Agua Amarga. Los corredores afrontarán un itinerario de elevada dificultad junto al litoral, con sectores especialmente técnicos como los descensos y ascensos de Cala San Pedro y el paso por San José. La estrategia para administrar el esfuerzo y hacer frente al viento marítimo será determinante antes de abordar los últimos kilómetros hasta El Toyo.

La modalidad de maratón tendrá su punto de partida a las 9.45 horas en La Isleta del Moro. Se trata de un recorrido de ritmo ágil, aunque con importantes exigencias, que contará con un control de paso en San José y continuará por el frente costero de Cabo de Gata.

El trail, por otro lado, será la alternativa más corta y dinámica de la jornada. La salida está programada para las 10.30 horas en San José, con un itinerario pensado para corredores que prefieren mantener velocidades elevadas por los caminos y senderos del parque natural.

La diputada provincial responsable del área de Deportes, María Luisa Cruz, ha puesto en valor la importancia de esta competición dentro de la programación deportiva anual de la provincia. Además, ha señalado que la prueba servirá para clausurar el calendario de actividades de Almería Activa.

Tras reconocer la colaboración de los ayuntamientos de Almería y Níjar y el trabajo del club organizador, Cruz ha animado a los participantes a vivir la experiencia deportiva y descubrir los atractivos de este enclave natural. También ha insistido en la necesidad de preservar el entorno durante el desarrollo de la carrera.

En relación con este compromiso, la organización ha recordado que todos los participantes deberán cumplir rigurosamente las normas de conservación del espacio protegido. La normativa establece penalizaciones para quienes abandonen desperdicios fuera de los puntos habilitados para el avituallamiento, una medida destinada a garantizar el respeto y la protección del parque natural.

Por su parte, el responsable municipal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte de Almería, Antonio Casimiro, ha resaltado las condiciones meteorológicas de la zona, que favorecen la práctica de actividades al aire libre prácticamente durante los doce meses del año. También ha subrayado el valor de sus paisajes, las posibilidades que ofrece su costa y su capacidad para albergar competiciones deportivas de relevancia.

Asimismo, ha considerado acertada la elección de El Toyo como emplazamiento de llegada por su proximidad a los complejos deportivos y establecimientos hoteleros, además de su ubicación junto al espacio natural de Cabo de Gata-Níjar. Casimiro ha explicado que el Ayuntamiento continúa trabajando para ampliar y modernizar sus instalaciones, con actuaciones como el Arena Center, al tiempo que refuerza la promoción del destino dentro y fuera de España.

En nombre del Ayuntamiento de Níjar, el edil Rafa Galera ha trasladado su reconocimiento al consistorio almeriense, al club Aqueatacamos y a la Diputación Provincial por su contribución al desarrollo de esta iniciativa. También ha agradecido que se haya elegido el parque natural y el municipio nijareño como escenarios de las distintas modalidades deportivas.

El representante del Club Deportivo Aqueatacamos ha manifestado igualmente su gratitud por la colaboración de las administraciones públicas y el respaldo de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña y de la dirección del espacio protegido. Según ha señalado, la participación de estas entidades resulta imprescindible para hacer realidad la celebración de la duodécima edición de la Ultramaratón Costa de Almería.

La programación comenzará el viernes 27 de noviembre con el reparto de dorsales para las tres distancias. La recogida tendrá lugar en Retamar-El Toyo entre las 16.30 y las 19.30 horas, como paso previo al inicio de las pruebas previsto para el sábado.