EUROPA

2ª Jornada de Internacionalización en el I.E.S. Mar Mediterráneo de Aguadulce

El 29 de mayo, la comunidad escolar de este Centro expondrá todas las actividades desarrolladas en y con otros países europeos dentro de los programas Erasmus+ y RoboGreen de inmersión lingüística y tecnológica

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Estudiantes del I.E.S. Mar Mediterráneo de Aguadulce vivirán un día especial el 29 de mayo. La 2ª Jornada de Internacionalización.

A través de sus experiencias en otros países, trasladarán los beneficios del europeísmo para el aprendizaje.

La inmersión en lenguas como el inglés o el francés, el conocimiento de otras culturas y sistemas educativos, el trabajo en equipo con compañeros de procedencias dispares,...

Un enriquecimiento intelectual que les fortalece como seres humanos talentosos.

Entre estos alumnos, una de ellas acudirá becada a Canadá durante un curso académico gracias al empresario Amancio Ortega.

En la Jornada asistirán como invitados los CEIP Virgilio Valdivia y Trinidad Martínez.

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