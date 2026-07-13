Concentración para que la Guardia Civil siga en Roquetas de mar

"La solución no pasa por sustituir a la Guardia Civil, sino por mejorar las infraestructuras e invertir de manera real en medios materiales y humanos"

En torno a 400 personas se agrupaban a media mañana de este lunes frente al puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas en la concentración convocada por asociaciones profesionales del instituto armado, colectivos locales y apoyada por el equipo de gobierno del Ayuntamiento, para solicitar que se queden los agentes de la benemérita aunque llegue la Policía Nacional.

En el acto también se ha podido ver a portavoces de otros partidos y alcaldes de pueblos como Felix.

El manifiesto ha sido leído por Rafael Maldonado, subsecretario nacional de relaciones institucionales de JUCIL. En él se ha mostrado una postura favorable a que ambos Cuerpos compartan demarcación donde la Guardia Civil se ocupase de Aguadulce y El Parador, mientras que la Policia Nacional lo haría del pueblo y la urba.

También ha destacado que "...los agentes no son números sino servidores públicos y familias".

Se quejan de que ni la Directora Gral de la Guardia Civil ni el Subdelegado del Gobierno en Almería han atendido su solicitud de reunirse.

Los profesionales entienden que esta marcha es una decisión política de tal calado que exige diálogo, transparencia y participación de todas las partes afectadas; que prevalezcan los criterios técnicos para dar el mejor servicio a los ciudadanos.