A PIE DE CALLE

Pancho Varona en acústico en Roquetas el 12 de julio

Compositor, letrista, productor e intérprete de conocidísmos temas para Joaquín Sabina, Ana Belén, Estopa, Luz Casal, Amaral, Viceversa, Christina y los Subterráneos, y él mismo, entre otros

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Pancho Varona regresa a Roquetas

Veinte años después de arrancar el tour 'Gira Ultramarina' junto a Sabina en el Teatro Auditorio, Varona retorna al municipio roquetero con un recital de pequeño formato y acústico en A pie de Calle.

El domingo 12 de julio en la Urba a las 22 h interpetará las más populares de sus composiciones. Al día siguiente de este concierto, cumplirá 69 años.

El autor madrileño, que sólo ha grabado un disco en solitario a lo largo de toda su carrerá, sacará el segundo en septiembre, tres décadas después de aquel.

https://www.instagram.com/varonamente/

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