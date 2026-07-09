Pancho Varona en acústico en Roquetas el 12 de julio

Pancho Varona regresa a Roquetas

Veinte años después de arrancar el tour 'Gira Ultramarina' junto a Sabina en el Teatro Auditorio, Varona retorna al municipio roquetero con un recital de pequeño formato y acústico en A pie de Calle.

El domingo 12 de julio en la Urba a las 22 h interpetará las más populares de sus composiciones. Al día siguiente de este concierto, cumplirá 69 años.

El autor madrileño, que sólo ha grabado un disco en solitario a lo largo de toda su carrerá, sacará el segundo en septiembre, tres décadas después de aquel.

https://www.instagram.com/varonamente/