Las tres medidas que propone Sumar contra el calor extremo en colegios, residencias de mayores y viviendas

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de sumar, Yolanda Díaz, ha defendido una serie de medidas con carácter inmediato para paliar la ola de calor, como climatizar todos los centros educativos y prohibir las clases cuando el termómetro supere los 30 grados.

"No se puede impartir docencia a 40 grados, ni 35 ni 30, no se puede en estas condiciones, tenemos que climatizar los centros escolares con carácter inmediato, no solo en Andalucía y Extremadura", ha denunciado Díaz este martes en la reunión abierta que ha mantenido con activistas climáticos, científicos y trabajadores afectados por las olas de calor.

Precisamente ayer murió un agricultor a causa de las altas temperaturas, fenómeno que ha denunciado Díaz, al recordar que el año pasado perecieron 4.700 trabajadores a causa de las olas de calor, una cifra que supera, según la ministra de Trabajo, la registrada por siniestralidad viaria.

Otras de las medidas que conforman el "plan de choque" de Sumar es la que atañe a las residencias de mayores, sitios en los que ni los trabajadores ni los usuarios pueden "vivir" en condiciones extremas, por lo que Díaz ha pedido medias paliativas. "No debe y no puede morir nadie como consecuencia de la ola de calor", ha lamentado.

También ha hecho un recorrido por la normativa ya adoptada como la que prohíbe que se trabaje tanto en interiores como exteriores cuando exista alerta naranja y roja.

Y siguiendo el plan "verde" de Sumar, ha anunciado otro que consiste en aligerar los trámites burocráticos para quienes quieran rehabilitar sus viviendas y ha denunciado el desconocimiento por parte de seis de cada 10 personas de la existencia de dichas ayudas.

Críticas al PP por el plan de energía nuclear

Díaz, además, ha comparado su proyecto "verde" sobre el cual se articulará su campaña electoral de Sumar este 23J, frente al que propone el PP, uno que ha calificado de "tóxico" por defender la energía nuclear y en clave metafórica, por incorporar a Vox en gobiernos.

"El PP de Feijóo sostiene un idea tóxica, están dispuestos a prorrogar la vida de las centrales nucleares... Frente a las ideas tóxicas del PP, frente a los residuos radioactivos que incorpora en sus gobiernos, la esperanza del proyecto verde de Sumar", según Díaz.

La ministra ha incidido en que la energía nuclear "no es segura", al tiempo que pone en riesgo la vida de las personas, no es barata y que ni tan siquiera es rentable para las empresas del sector.

Por su parte, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha vuelto a repetir que el objetivo de su campaña pasa por dar prioridad a la justicia climática y lograr en España una transición ecológica "lo más rápido posible".