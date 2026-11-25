Podemos y Frente Amplio no alcanzaron un acuerdo para concurrir juntos el 29 y de nuevo se ponen de manifiesto versiones enfrentadas en la recta final de la campaña electoral.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha explicado que las negociaciones para concurrir juntos fracasaron por las diferencias sobre la candidatura de Madrid, a lo que ha respondido el exdirigente de Podemos Pablo Echenique.

Durante una entrevista en el pódcast 'Doble de Drama', Sidi ha asegurado que Podemos planteó una fórmula por la que ambas formaciones concurrirían juntas en el resto de España, pero presentarían candidaturas separadas en Madrid.

"Ellos pedían no ir juntos en Madrid e ir juntos en el resto de España", ha explicado.

"Somos un montón de formaciones políticas, no vamos a hacer lo que Irene quiere", ha afirmado.

Echenique acusa a Frente Amplio de romper los acuerdos por Madrid

Las declaraciones han provocado una respuesta de Pablo Echenique. En un mensaje publicado en X, el exdirigente de Podemos ha acusado a Más Madrid de pretender quedarse con toda la candidatura de la circunscripción madrileña.

"MM dijo que se quedaba con toda la papeleta de Madrid porque cuando los acaparan ellos no son 'sillones'", ha escrito. Echenique ha sostenido que las palabras de Sidi demuestran que fue Frente Amplio quien impidió alcanzar un acuerdo estatal.

"Esto es Tesh Sidi reconociendo que el Frente Amplio dinamitó los acuerdos en toda España por Madrid", ha añadido.

De esta manera, ambas partes mantienen versiones enfrentadas sobre quién fue responsable de la ruptura.

El intercambio se produce a cuatro días de las elecciones generales, en las que Podemos y Frente Amplio concurren por separado después de no haber alcanzado un acuerdo de coalición.

La división ha sido uno de los principales asuntos de debate dentro del espacio político situado a la izquierda del PSOE, especialmente por sus posibles consecuencias sobre el reparto de escaños en las circunscripciones donde ambas candidaturas compiten por una representación limitada.