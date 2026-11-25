El PSOE agota sus viajes por toda España durante la campaña electoral en busca de obtener un resultado suficiente con el que competir con PP y Vox. En su visita a Barcelona, Pedro Sánchez anunció la promesa de modificar la Ley de Seguridad Nacional para prohibir que España participe en "una guerra ilegal".

Sin embargo, esa no fue la única sorpresa del mitin. Y es que además del presidente del Gobierno, la concentración contó con la presencia del cantautor Joan Manuel Serrat y de la actriz Loles León.

La actriz mostró su apoyó al presidente del Gobierno y se reivindicó como parte de "las abuelas de los 70 con las tetas bien puestas", al tiempo que pidió el voto para Sánchez con el objetivo de evitar perder los derechos adquiridos en estos ocho años.

Loles León dedica unas palabras a Felipe González

Desde el escenario, León pidió recordar a los hombres y mujeres que han luchado en las pasadas décadas, en referencia a la dictadura franquista, y subrayó que "con lo que ha costado" conseguir derechos, ahora no se puede dar "ni un paso atrás".

Asimismo, pidió a la ciudadanía "dejar un legado de un país democrático" y, en referencia a los jóvenes, les pidió movilizarse con todas las personas que conozcan y convencer a los "que no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima".

Para concluir su discurso, Loles León le dedicó unas palabras al expresidente socialista Felipe González, denominado por ella misma como "el innombrable". "Gracias a todos. Visca Cataluña, visca el alcalde Salvador Illa y Fe... no sabes lo que te iba a decir, te iba a decir el innombrable. El de azul no, el otro, el que te quiere robar no sé qué", aseguró la intérprete mirando a Pedro Sánchez.

Finalmente, la actriz acabó lanzando una advertencia al expresidente, lo que provocó las risas de los allí presentes. "Como yo hable... Os voy a decir una cosa y me voy. Tengo 76 años. A los 80 años, que ya sé que no me pueden meter en la cárcel, hablaré, lo contaré todo. O sea que a este le aconsejo que se muera antes de que yo los cumpla", afirmó León.

La polémica relación entre González y el PSOE

Las palabras de la actriz llegan después de que el expresidente socialista anunciase hace meses que no votaría a Pedro Sánchez si este volvía a presentarse a las elecciones generales. Desde entonces, la relación entre ambos ha sido distante, y ahora el actual presidente ha tratado de captar la atención de los más fieles seguidores de Felipe González.

Y es que la estrategia del partido ha pasado por lograr el voto del electorado de centro. Muchos exministros socialistas han mostrado su posición a favor de Sánchez, mientras que el expresidente ha realizado unas declaraciones que han puesto en vilo al PSOE. Según explicó, durante las últimas semanas había procurado mantenerse al margen de los actos electorales. Sin embargo, este lunes advirtió en Badajoz de que, si explicase sus motivos para no respaldar al Gobierno, el PSOE perdería "millones de votos más".

Unas palabras que dejan de manifiesto una vez más la incompatibilidad de ideas entre ambos y que podrían ser clave de cara a los resultados del 29N.