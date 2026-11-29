Los primeros sondeos publicados al cierre de los colegios electorales de la Península sitúan al Partido Popular como primera fuerza en las elecciones generales del 29N. Sin embargo, las tres encuestas ofrecen escenarios diferentes sobre la posibilidad de que Alberto Núñez Feijóo alcance la mayoría absoluta junto a Vox.

La principal diferencia aparece en la estimación de Sigma Dos, que es la única de las tres encuestadoras cuya horquilla contempla que PP y Vox puedan quedarse por debajo de los 176 diputados necesarios para alcanzar la mayoría absoluta del Congreso.

Sigma Dos sitúa a PP y Vox entre 173 y 182 escaños

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP obtendría entre 129 y 134 diputados, mientras que Vox conseguiría entre 44 y 48.

La suma de los extremos de ambas horquillas se sitúa entre 173 y 182 escaños, por lo que incluye cifras inferiores a la mayoría absoluta. No obstante, estos límites son una suma aritmética y no necesariamente escenarios conjuntos previstos por el modelo.

El PSOE conseguiría entre 119 y 124 diputados y Frente Amplio entre 10 y 11. ERC obtendría entre 9 y 10 representantes, mientras que Junts se quedaría con 4 o 5.

Sociométrica y NC Report ofrecen mayorías más amplias

Las otras dos encuestas publicadas a las 20:00 horas presentan diferencias importantes respecto a Sigma Dos.

Sociométrica atribuye al PP entre 131 y 141 diputados y a Vox entre 48 y 57, lo que supone una suma aritmética de entre 179 y 198 escaños.

Por su parte, NC Report sitúa al PP entre 130 y 134 diputados y a Vox entre 64 y 67, con una suma de entre 194 y 201 escaños.

Las tres encuestas coinciden en situar al PP por delante del PSOE, aunque muestran diferencias considerables en la representación de Vox y Frente Amplio.

En cualquier caso, se trata de estimaciones demoscópicas, no de resultados oficiales. El Ministerio del Interior comenzará a difundir los datos provisionales del escrutinio a partir de las 21:00 horas, una vez cerrados también los colegios electorales de Canarias.