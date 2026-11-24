El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley del 'concebido no nacido' de la Comunidad de Madrid. Así lo ha declarado durante una entrevista en RNE, donde el líder socialista también ha puesto en duda que PP y Vox acepten el resultado del próximo 29N si ambas formaciones no consiguen sumar una mayoría para gobernar.

"No tengo claro que PP y Vox vayan a aceptar el resultado electoral del 29-N porque lo están diciendo ya, que si no hay trampas aceptarán", ha afirmado Sánchez. El presidente se ha preguntado de esta forma si una victoria de la izquierda supondría que se han producido irregularidades.

El candidato socialista ha criticado en la radio pública que Vox esté generando dudas sobre la limpieza del voto por correo. En concreto, ha aludido a las declaraciones de la formación de Santiago Abascal, que ha condicionado la aceptación de los resultados electorales a que no se produzcan trampas.

En medio de la noticia se sitúan las declaraciones de varios votantes, que se sienten extrañados por la presencia de "urnas de cartón" en consulados y distintas filas para votar en el caso de los nacionalizados.

El Gobierno recurrirá la ley del concebido no nacido de Ayuso

Como se mencionaba previamente, Sánchez ha anunciado que el Gobierno presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley del 'concebido no nacido' de la Comunidad de Madrid, impulsada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

La norma reconoce al concebido no nacido como integrante de la unidad familiar a determinados efectos administrativos, lo que permite tenerlo en cuenta para acceder a ayudas y beneficios públicos cuyo cálculo depende del número de miembros de la familia. El PP, además, contempla esta medida en su programa electoral.

La ley fue aprobada por la Asamblea de Madrid el pasado 2 de julio de 2026 y entró parcialmente en vigor el 11 de julio. El Gobierno considera que debe recurrirla ante el Constitucional dentro de su estrategia para reforzar las garantías del derecho al aborto.

Además del recurso, Sánchez ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará este martes un nuevo reglamento para garantizar que las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo reciban información "veraz y científica".

El Ejecutivo también presentará un informe sobre las desigualdades territoriales en el acceso al aborto entre las distintas comunidades autónomas.