Millones de españoles han sido llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre en el que se han celebrado unas nuevas elecciones generales. El escrutinio y recuento final da a conocer la primera fuerza en nuestro país, así como las posibles sumas de escaños que hagan tener éxito en la próxima investidura al candidato designado por el rey Felipe VI.

Sea como fuere, este candidato necesitará de una mayoría parlamentaria para superar el debate de investidura. La mayoría absoluta pasa por 176 diputados del total de 350. Si no lo consigue, ya en una segunda votación será necesario obtener mayoría simple, esto es, más votos a favor que votos en contra.

Los resultados de las elecciones generales 2026: así quedan Congreso y Senado

Así se reflejan los resultados de la jornada electoral de este domingo 29 de noviembre:

Calculadora de pactos: posibles acuerdos de PSOE y PP

A falta del recuento final, los sondeos ya hacen prever que los acuerdos entre partidos serán necesarios para formar el Gobierno, por lo que puedes comprobar cómo quedaría la suma de cada uno de ellos en nuestra calculadora de pactos.