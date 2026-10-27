ELECCIONES GENERALES

Por qué un voto en Soria pesa más que uno en Madrid: cuántos electores hay detrás de cada escaño el 29N

La ley electoral establece que un voto en Soria, por ejemplo, pesa más que en la capital.

Cuántos diputados se eligen por cada provincia en las elecciones del 29N

Cuántos votos cuesta conseguir un escaño en tu provincia en las elecciones del 29N

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Madrid |

Imagen de archivo de una mesa electoral.
Imagen de archivo de una mesa electoral. | Europa Press

La ley electoral da dos diputados a cada provincia antes de repartir el resto por población, además de uno a Ceuta y otro a Melilla. Así, con el censo de 2026 y los diputados que se eligen por provincia en las elecciones del 29N, cuantos menos electores tiene un diputado detrás, más pesa cada voto para elegirlo.

Por ejemplo, Soria tiene 77.069 electores en su censo, por los 5.536.913 que hay en Madrid. Si los 350 escaños se repartieran solo por número de electores, a Soria le correspondería menos de uno.

Por qué pesa más el voto en provincias pequeñas

Un diputado de Madrid representa a 3,8 veces más electores que uno de Soria

Electores que hay detrás de cada diputado el 29N, con el censo de 2026 (incluidos los residentes en el extranjero). Cada figura son 10.000 electores.

Un diputado de Madrid representa a 145.708 electores; uno de Soria, a 38.535; la media de España es de 110.652.

Un diputado de Madrid

145.708 electores

Media de España

110.652 electores

Un diputado de Soria

38.535 electores

Donde un voto pesa más (menos electores por diputado)

Teruel

35.417

Soria

38.535

Segovia

40.487

Ávila

45.533

Palencia

45.822

Donde pesa menos (más electores por diputado)

Madrid

145.708

Asturias

139.868

A Coruña

138.336

Barcelona

137.461

Sevilla

133.914

Ver todas las provincias

Electores por diputado el 29N (censo de 2026, con los residentes en el extranjero).

ProvinciaDiputadosElectores por diputado
Teruel335.417
Soria238.535
Segovia340.487
Ávila345.533
Palencia345.822
Cuenca350.470
Zamora354.084
Huesca358.651
Melilla163.968
La Rioja464.950
Ceuta165.591
Álava466.831
Guadalajara369.591
Burgos475.158
Salamanca476.191
Albacete477.135
Ciudad Real578.684
Lleida481.575
Huelva581.782
Cáceres484.877
Lugo485.258
Valladolid588.044
Castellón589.639
Ourense490.063
Almería690.182
Toledo694.925
Girona695.878
Gipuzkoa699.643
Jaén5103.105
Tarragona6104.360
Cantabria5104.617
León4106.496
Navarra5107.439
Córdoba6108.132
Zaragoza7108.710
Illes Balears8108.840
Badajoz5110.416
Granada7113.009
Alicante12113.269
Murcia10114.431
Las Palmas8117.401
Málaga11117.543
Bizkaia8119.963
Valencia16129.237
Cádiz8130.270
Pontevedra7132.344
Santa Cruz de Tenerife7132.448
Sevilla12133.914
Barcelona32137.461
A Coruña8138.336
Asturias7139.868
Madrid38145.708

FUENTE: BOE (RD 806/2026) E INE · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Por tanto, las provincias que más pesan son aquellas que se encuentran poco pobladas, especialmente en Aragón y en Castilla y León: Teruel, Soria, Segovia, Ávila y Palencia. Las que menos, Madrid, Asturias, A Coruña, Barcelona y Sevilla.

Con este cálculo, en Madrid hay 145.708 electores detrás de cada escaño. Por otro lado, en Soria son 38.535 electores.

El efecto del voto CERA

En este cálculo también entran los electores que viven en el extranjero, ya que votan en su propia provincia. Esto propicia que pesen mucho en Galicia, Asturias y Canarias. Por ejemplo, en A Coruña, 178.478 de sus 1.106.690 electores viven fuera: con ellos, cada diputado representa a 138.336 electores; sin ellos, a 116.027.

En Madrid, sin el voto CERA, serían 132.580 electores por diputado, y en Soria, 34.005.

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