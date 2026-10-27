Por qué un voto en Soria pesa más que uno en Madrid: cuántos electores hay detrás de cada escaño el 29N

La ley electoral da dos diputados a cada provincia antes de repartir el resto por población, además de uno a Ceuta y otro a Melilla. Así, con el censo de 2026 y los diputados que se eligen por provincia en las elecciones del 29N, cuantos menos electores tiene un diputado detrás, más pesa cada voto para elegirlo.

Por ejemplo, Soria tiene 77.069 electores en su censo, por los 5.536.913 que hay en Madrid. Si los 350 escaños se repartieran solo por número de electores, a Soria le correspondería menos de uno.

Por qué pesa más el voto en provincias pequeñas

Un diputado de Madrid representa a 3,8 veces más electores que uno de Soria Electores que hay detrás de cada diputado el 29N, con el censo de 2026 (incluidos los residentes en el extranjero). Cada figura son 10.000 electores. Un diputado de Madrid representa a 145.708 electores; uno de Soria, a 38.535; la media de España es de 110.652. Un diputado de Madrid 145.708 electores Media de España 110.652 electores Un diputado de Soria 38.535 electores Donde un voto pesa más (menos electores por diputado) Teruel 35.417 Soria 38.535 Segovia 40.487 Ávila 45.533 Palencia 45.822 Donde pesa menos (más electores por diputado) Madrid 145.708 Asturias 139.868 A Coruña 138.336 Barcelona 137.461 Sevilla 133.914 Ver todas las provincias Electores por diputado el 29N (censo de 2026, con los residentes en el extranjero). Provincia Diputados Electores por diputado Teruel 3 35.417 Soria 2 38.535 Segovia 3 40.487 Ávila 3 45.533 Palencia 3 45.822 Cuenca 3 50.470 Zamora 3 54.084 Huesca 3 58.651 Melilla 1 63.968 La Rioja 4 64.950 Ceuta 1 65.591 Álava 4 66.831 Guadalajara 3 69.591 Burgos 4 75.158 Salamanca 4 76.191 Albacete 4 77.135 Ciudad Real 5 78.684 Lleida 4 81.575 Huelva 5 81.782 Cáceres 4 84.877 Lugo 4 85.258 Valladolid 5 88.044 Castellón 5 89.639 Ourense 4 90.063 Almería 6 90.182 Toledo 6 94.925 Girona 6 95.878 Gipuzkoa 6 99.643 Jaén 5 103.105 Tarragona 6 104.360 Cantabria 5 104.617 León 4 106.496 Navarra 5 107.439 Córdoba 6 108.132 Zaragoza 7 108.710 Illes Balears 8 108.840 Badajoz 5 110.416 Granada 7 113.009 Alicante 12 113.269 Murcia 10 114.431 Las Palmas 8 117.401 Málaga 11 117.543 Bizkaia 8 119.963 Valencia 16 129.237 Cádiz 8 130.270 Pontevedra 7 132.344 Santa Cruz de Tenerife 7 132.448 Sevilla 12 133.914 Barcelona 32 137.461 A Coruña 8 138.336 Asturias 7 139.868 Madrid 38 145.708 FUENTE: BOE (RD 806/2026) E INE · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Por tanto, las provincias que más pesan son aquellas que se encuentran poco pobladas, especialmente en Aragón y en Castilla y León: Teruel, Soria, Segovia, Ávila y Palencia. Las que menos, Madrid, Asturias, A Coruña, Barcelona y Sevilla.

Con este cálculo, en Madrid hay 145.708 electores detrás de cada escaño. Por otro lado, en Soria son 38.535 electores.

El efecto del voto CERA

En este cálculo también entran los electores que viven en el extranjero, ya que votan en su propia provincia. Esto propicia que pesen mucho en Galicia, Asturias y Canarias. Por ejemplo, en A Coruña, 178.478 de sus 1.106.690 electores viven fuera: con ellos, cada diputado representa a 138.336 electores; sin ellos, a 116.027.

En Madrid, sin el voto CERA, serían 132.580 electores por diputado, y en Soria, 34.005.