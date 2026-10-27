Por qué un voto en Soria pesa más que uno en Madrid: cuántos electores hay detrás de cada escaño el 29N

La ley electoral da dos diputados a cada provincia antes de repartir el resto por población, además de uno a Ceuta y otro a Melilla. Así, con el censo de 2026 y los diputados que se eligen por provincia en las elecciones del 29N, cuantos menos electores tiene un diputado detrás, más pesa cada voto para elegirlo.
Por ejemplo, Soria tiene 77.069 electores en su censo, por los 5.536.913 que hay en Madrid. Si los 350 escaños se repartieran solo por número de electores, a Soria le correspondería menos de uno.
Por qué pesa más el voto en provincias pequeñas
Un diputado de Madrid representa a 3,8 veces más electores que uno de Soria
Electores que hay detrás de cada diputado el 29N, con el censo de 2026 (incluidos los residentes en el extranjero). Cada figura son 10.000 electores.
Un diputado de Madrid
145.708 electores
Media de España
110.652 electores
Un diputado de Soria
38.535 electores
Donde un voto pesa más (menos electores por diputado)
Teruel
35.417
Soria
38.535
Segovia
40.487
Ávila
45.533
Palencia
45.822
Donde pesa menos (más electores por diputado)
Madrid
145.708
Asturias
139.868
A Coruña
138.336
Barcelona
137.461
Sevilla
133.914
Ver todas las provincias
Electores por diputado el 29N (censo de 2026, con los residentes en el extranjero).
|Provincia
|Diputados
|Electores por diputado
|Teruel
|3
|35.417
|Soria
|2
|38.535
|Segovia
|3
|40.487
|Ávila
|3
|45.533
|Palencia
|3
|45.822
|Cuenca
|3
|50.470
|Zamora
|3
|54.084
|Huesca
|3
|58.651
|Melilla
|1
|63.968
|La Rioja
|4
|64.950
|Ceuta
|1
|65.591
|Álava
|4
|66.831
|Guadalajara
|3
|69.591
|Burgos
|4
|75.158
|Salamanca
|4
|76.191
|Albacete
|4
|77.135
|Ciudad Real
|5
|78.684
|Lleida
|4
|81.575
|Huelva
|5
|81.782
|Cáceres
|4
|84.877
|Lugo
|4
|85.258
|Valladolid
|5
|88.044
|Castellón
|5
|89.639
|Ourense
|4
|90.063
|Almería
|6
|90.182
|Toledo
|6
|94.925
|Girona
|6
|95.878
|Gipuzkoa
|6
|99.643
|Jaén
|5
|103.105
|Tarragona
|6
|104.360
|Cantabria
|5
|104.617
|León
|4
|106.496
|Navarra
|5
|107.439
|Córdoba
|6
|108.132
|Zaragoza
|7
|108.710
|Illes Balears
|8
|108.840
|Badajoz
|5
|110.416
|Granada
|7
|113.009
|Alicante
|12
|113.269
|Murcia
|10
|114.431
|Las Palmas
|8
|117.401
|Málaga
|11
|117.543
|Bizkaia
|8
|119.963
|Valencia
|16
|129.237
|Cádiz
|8
|130.270
|Pontevedra
|7
|132.344
|Santa Cruz de Tenerife
|7
|132.448
|Sevilla
|12
|133.914
|Barcelona
|32
|137.461
|A Coruña
|8
|138.336
|Asturias
|7
|139.868
|Madrid
|38
|145.708
FUENTE: BOE (RD 806/2026) E INE · ELABORACIÓN: ONDA CERO
Por tanto, las provincias que más pesan son aquellas que se encuentran poco pobladas, especialmente en Aragón y en Castilla y León: Teruel, Soria, Segovia, Ávila y Palencia. Las que menos, Madrid, Asturias, A Coruña, Barcelona y Sevilla.
Con este cálculo, en Madrid hay 145.708 electores detrás de cada escaño. Por otro lado, en Soria son 38.535 electores.
El efecto del voto CERA
En este cálculo también entran los electores que viven en el extranjero, ya que votan en su propia provincia. Esto propicia que pesen mucho en Galicia, Asturias y Canarias. Por ejemplo, en A Coruña, 178.478 de sus 1.106.690 electores viven fuera: con ellos, cada diputado representa a 138.336 electores; sin ellos, a 116.027.
En Madrid, sin el voto CERA, serían 132.580 electores por diputado, y en Soria, 34.005.