La factura de la luz ocupa un lugar destacado en las propuestas energéticas de los principales partidos políticos de cara a las elecciones del 29 de noviembre (29N). Las formaciones plantean distintas medidas para abaratar el recibo, proteger a los consumidores vulnerables y modificar el funcionamiento del mercado eléctrico, aunque con enfoques diferentes.

El PP y Vox centran buena parte de sus iniciativas en la reducción de impuestos, mientras que el PSOE pone el foco en la reforma del mercado eléctrico europeo. Por su parte, el Frente Amplio presenta un paquete de medidas más amplio, que incluye electricidad gratuita durante determinadas horas, una comercializadora pública y cambios en el sistema de fijación de precios.

PP: menos impuestos y una tarifa social única

El Partido Popular propone eliminar de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reducir la carga fiscal que soportan los consumidores en el recibo de la luz. La formación también plantea aplicar un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción eléctrica al consumo y contribuyen a mantener la estabilidad del sistema.

Otra de sus principales medidas es la creación de una Tarifa Social Única para los hogares vulnerables, que sustituiría a los actuales bonos eléctrico y térmico y sería compatible con cualquier contrato de electricidad y gas.

En materia de protección al consumidor, el PP quiere que las personas que sufran un corte de suministro por un fallo del sistema reciban una compensación automática, sin necesidad de presentar una reclamación.

Además, plantea facilitar los contratos eléctricos a largo plazo para garantizar precios estables tanto a los hogares como a la industria. También propone aprobar un Estatuto del Consumidor Energético e implantar modelos de contrato comunes para la luz, el agua y el gas, con el objetivo de facilitar la comparación de ofertas.

PSOE: reformar el mercado eléctrico europeo

La propuesta del PSOE en materia de factura eléctrica se centra en defender una reforma del mercado eléctrico europeo para conseguir que los beneficios de las energías renovables se trasladen a los recibos de los hogares y las empresas.

La formación apuesta así por modificar el funcionamiento del mercado para que el abaratamiento de la generación renovable tenga un reflejo más directo en el precio que pagan los consumidores.

Vox: reducir los impuestos de la electricidad

Vox apuesta por una rebaja de la fiscalidad energética. Su programa electoral recoge la propuesta de bajar los impuestos que gravan la electricidad para familias, empresas e industrias, así como acabar con la doble imposición.

La medida busca reducir la carga tributaria asociada al suministro eléctrico, aunque el programa no concreta en este apartado los porcentajes ni los impuestos específicos que se modificarían.

Frente Amplio: tres horas de luz gratis y una comercializadora pública

El Frente Amplio plantea el paquete de medidas más extenso de los cuatro partidos en materia energética. Una de sus principales propuestas es garantizar tres horas de electricidad gratuita al día para todos los hogares, coincidiendo con la franja solar. El suministro se ofrecería a través de una comercializadora pública y las grandes compañías eléctricas estarían obligadas por ley a facilitarlo.

La formación también propone crear una comercializadora eléctrica pública que gestione el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) y el bono social, además de ofrecer una tarifa social con un mínimo energético vital.

En materia fiscal, plantea establecer un IVA progresivo para la electricidad en función del consumo por persona: del 0% para los consumos bajos, los hogares vulnerables y el autoconsumo, hasta el 21% para los tramos de consumo más elevados.

El programa incluye asimismo una reforma del sistema de fijación de precios. El Frente Amplio propone excluir la energía nuclear y la hidroeléctrica del sistema marginalista, establecer un precio máximo para ambas tecnologías y eliminar los denominados "beneficios caídos del cielo". También plantea realizar una auditoría pública de los costes reales de cada tecnología de generación para fijar sus retribuciones en función de esos costes.

Otra de sus iniciativas es recuperar la excepción ibérica para el gas y proponer a la Unión Europea un tope a su precio. Además, quiere limitar por ley los márgenes en la distribución de carburantes y recuperar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, revisando sus exenciones y el reparto de costes.

Medidas para los hogares vulnerables

La protección de los consumidores con menos recursos es otro de los ejes del programa del Frente Amplio. La formación propone conceder de oficio, en función de la renta, el bono social eléctrico y térmico, garantizando un consumo mínimo vital.

También plantea sustituir los actuales bonos sociales por una tarifa social de la energía reconocida automáticamente y convertir en permanente la prohibición de cortar la luz, el agua y el gas por impago a los hogares vulnerables.

En el ámbito de la eficiencia energética, propone un plan de climatización dirigido a los 1,7 millones de hogares que reciben el bono social térmico. El objetivo es cubrir entre el 85% y el 95% del coste de la instalación de bombas de calor o sistemas de aerotermia.

Por último, el programa contempla obligar a las grandes instalaciones de centros de datos a publicar su consumo de electricidad y agua, el origen de la energía que utilizan y el aprovechamiento del calor residual.

Cheque energético de 300 euros, bono social de hasta el 100% y límites a la subida de la luz: las propuestas de Podemos para abaratar la factura

Podemos plantea un paquete de medidas para reducir el recibo eléctrico que incluye un cheque energético anual de 300 euros para las familias con menos ingresos, recuperar los descuentos extraordinarios del bono social hasta alcanzar el 60% para consumidores vulnerables y el 100% para los vulnerables severos, y limitar al 5% las subidas de las tarifas domésticas de electricidad y gas.

También propone recuperar el tope al gas con un precio de referencia de 40 euros/MWh, reformar el mercado eléctrico para que cada megavatio hora se pague según su coste de producción e implantar una factura progresiva, con precios más bajos para los primeros tramos de consumo.

A ello se suma limitar al 25% el peso del término fijo en las facturas más bajas y crear una empresa pública de energía que gestione las concesiones hidroeléctricas recuperadas. La formación también propone que el Estado alcance el 100% del capital de Red Eléctrica y adquiera la mayoría absoluta de Repsol para destinar los beneficios y recursos del sector a abaratar la energía.

El programa incluye además financiar íntegramente la instalación de placas solares en barrios vulnerables y hogares con bajos ingresos, impulsar el autoconsumo y las comunidades energéticas, instalar paneles fotovoltaicos en edificios públicos y financiar la rehabilitación energética de viviendas.

También contempla subvenciones y créditos blandos para sustituir las instalaciones domésticas de gas por tecnologías como la aerotermia, las bombas de calor y las cocinas de inducción, así como rebajas de hasta el 30% en el precio de la electricidad para los municipios afectados por instalaciones de producción energética, financiadas mediante un canon a las empresas propietarias. Por último, plantea fomentar las cooperativas eléctricas, el almacenamiento mediante baterías y bombeo hidráulico y la contratación pública de electricidad con empresas de economía social.

Cinco enfoques distintos para abaratar la factura

Las propuestas de los cinco partidos reflejan distintas maneras de abordar el coste de la electricidad. El PP apuesta por reducir impuestos, mejorar la protección de los consumidores y facilitar precios estables; el PSOE defiende una reforma europea que traslade el ahorro de las renovables a los recibos; Vox plantea una rebaja fiscal; Podemos propone ayudas directas a los hogares vulnerables, con un cheque energético de 300 euros, descuentos de hasta el 100% en el bono social y límites a las subidas de precios, además de impulsar una empresa pública de energía y reformar el mercado eléctrico; y el Frente Amplio plantea una intervención más profunda, con suministro gratuito en la franja solar, una comercializadora pública y tarifas sociales.