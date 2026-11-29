La jornada electoral del 29N está dejando una situación inesperada en algunos colegios electorales: votantes que buscan la papeleta de Frente Amplio, la coalición liderada por Ada Colau, están confundiéndola con la de Frente Obrero, la formación política encabezada por Roberto Vaquero.

La similitud entre los nombres ha llevado a varios dirigentes y simpatizantes de Frente Amplio a advertir de esta confusión. Según fuentes de la coalición consultadas por Servimedia, algunos de sus apoderados han tenido que aclarar a los electores que preguntaban por las papeletas que ambas organizaciones no tienen ninguna relación.

Uno de los primeros en alertar ha sido Roberto Sotomayor, antiguo dirigente de Podemos, que ha publicado un mensaje en X: "Es Frente AMPLIO. NO Frente obrero. Ojo al coger la papeleta compañeros. FRENTE AMPLIO".

También Carolina Alonso, exdiputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, ha pedido a los votantes que comprueben el nombre de la candidatura antes de introducir la papeleta en el sobre. Roberto Vaquero, líder de Frente Obrero, ha denunciado en su cuenta de X un supuesto intento de Frente Amplio de ocultar las papeletas de Frente Obrero:

Qué es Frente Obrero y quién es Roberto Vaquero

Frente Obrero es una formación política fundada como movimiento en 2018 y liderada por Roberto Vaquero, historiador y dirigente político que también ha participado como colaborador en programas de televisión.

El partido se presenta como una organización "revolucionaria y patriota" y reivindica la recuperación de la lucha obrera frente a lo que considera el abandono de los trabajadores por parte de los partidos tradicionales.

Su discurso combina referencias al marxismo y a la lucha de clases con posiciones nacionalistas y una oposición frontal a la inmigración irregular.

Entre sus principales planteamientos se encuentran la defensa de la soberanía nacional, la reindustrialización, la mejora de las condiciones de los trabajadores y una política migratoria más restrictiva.

Frente Obrero también mantiene una posición muy crítica con el PSOE, Podemos y otras formaciones de izquierda, a las que acusa de haber sustituido las reivindicaciones económicas de los trabajadores por debates identitarios.

La organización ha protagonizado durante los últimos años protestas y actos de rechazo contra dirigentes políticos, entre ellos Pedro Sánchez e Irene Montero.

Cuántos votos consiguió Frente Obrero en las anteriores elecciones

Frente Obrero ya concurrió a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando obtuvo 46.605 votos en toda España, sin conseguir representación en el Congreso de los Diputados.

En estas elecciones del 29 de noviembre de 2026 vuelve a presentarse con Roberto Vaquero como principal referente y candidaturas propias, independientes de Frente Amplio.

Pese a compartir la palabra "Frente", ambas organizaciones defienden proyectos políticos distintos y no mantienen ninguna alianza electoral.