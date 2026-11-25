Entre las propuestas de su programa de cara a las elecciones del 29N, el Partido Popular quiere cambiar la relación de los ciudadanos con Hacienda mediante la recuperación del Estatuto del Contribuyente, una ley que recoge los derechos y garantías de los obligados tributarios. Es decir, una norma que refuerza los derechos y las garantías de particulares, autónomos y empresas frente a la Administración Tributaria.

La iniciativa está recogida en el punto 182 del programa electoral popular bajo el título "Hacienda confiará en el contribuyente que cumple", el cual gira en torno a cuatro puntos:

El reconocimiento del derecho al error ante fallos involuntarios en las declaraciones.

ante fallos involuntarios en las declaraciones. La prohibición de aplicar con carácter retroactivo cualquier cambio de criterio administrativo que perjudique al ciudadano.

que perjudique al ciudadano. La simplificación de los trámites burocráticos.

de los trámites burocráticos. El refuerzo de la defensa del contribuyente.

Con ello, la formación de Alberto Núñez Feijóo busca ofrecer mayor seguridad jurídica y hacer más previsible la política fiscal en el caso de que llegue a La Moncloa tras el 29N.

Una norma de hace 30 años: cómo cambia la relación con Hacienda

Este 'nuevo' estatuto recupera una ley aprobada en 1998, que más tarde se integró en la Ley General Tributaria. Y es que esta norma reconoce el derecho al error, lo que introduce "el principio de buena fe" en la gestión fiscal, de modo que un fallo puntual o una equivocación sin ánimo defraudatorio cometido por un contribuyente que cumple con sus obligaciones no derivará en un expediente sancionador.

En esta medida también está el compromiso de impedir la retroactividad de los cambios de criterio desfavorables, lo cual pretende evitar que particulares, autónomos o empresas sean penalizados por actuar conforme a la interpretación vigente en el momento de presentar sus impuestos si Hacienda o los tribunales modifican después sus criterios. Es decir, si llegan a Moncloa, el PP impedirá que determinados cambios de interpretación tributaria se apliquen cuando resulten perjudiciales para el contribuyente. El objetivo: evitar que una interpretación nueva perjudique decisiones adoptadas.

Además, pretenden con esta medida reforzar el Consejo para la Defensa del Contribuyente para mejorar la capacidad de respuesta de la Administración ante las reclamaciones ciudadanas y simplificar así los trámites burocráticos, unos procedimientos que podrían, incluso, reducir esos costes.