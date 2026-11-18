El programa electoral de Vox recoge 13 compromisos sobre los que gira su libreto de propuestas para el 29N: Ceuta y Melilla; Economía, industria y energía; Inmigración; Prioridad Nacional; Vivienda; Desregulación; Sector primario y Mundo rural; Sanidad y Educación, Cultura y Deporte componen el índice del programa de la formación de Santiago Abascal.

Qué cambia en el programa electoral de Vox con respecto al de 2023

Así, la formación verde da prioridad en sus propuestas a la problemática en Ceuta, así como a la prioridad nacional que ya ha acometido en otras comunidades autónomas y sus promesas en cuanto a impuestos. Con respecto a las medidas que plantea Vox en las últimas elecciones generales de 2023, hay determinados cambios que recopilamos a continuación. Medida a medida, enfrentamos el programa con el que Vox concurrió a 2023 con el que se presenta este 29N.

Elecciones generales 29N · Programa de Vox Vox de 2023 frente al de 2026: qué ha cambiado en su programa Las medidas del programa del 29N enfrentadas a las del 23J, agrupadas en siete bloques. Se destacan las nuevas, las que cambian y las que el programa de 2026 no menciona. Si no aparecen las medidas, recarga la página. Fuente: programas electorales de Vox para las generales del 23 de julio de 2023 y del 29 de noviembre de 2026 (PDF de 2026). Las páginas son las del PDF de cada programa. Elaboración: Onda Cero. «Cambia» indica la misma materia con otra cifra, otro alcance u otro enfoque. Que una medida no se mencione en 2026 no significa que se haya renunciado a ella. Explora los programas de todos los partidos

Comparador de programas electorales del 29N