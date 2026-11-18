Bajo la premisa de poner "la economía al servicio de la vida", Frente Amplio recoge en su programa electoral un conjunto de medidas dirigidas a combatir la desigualdad, facilitar el acceso a la vivienda, mejorar las condiciones laborales y reforzar los servicios públicos.

El proyecto se estructura en 18 grandes bloques, siendo la vivienda y el coste de vida los pilares fundamentales del escrito. Asimismo, apuestan por una reforma fiscal para aumentar la contribución de las grandes empresas y los patrimonios más elevados, una transición ecológica con mayor intervención pública y cambios en el modelo territorial del Estado.

Qué cambia en el programa electoral de Frente Amplio con respecto al último de Sumar

Como relevo de Sumar, Frente Amplio comparte muchas de las medidas con las que la formación liderada en 2023 por Yolanda Díaz concurrió a las generales. Con respecto a las medidas que plantea ahora Frente Amplio ante las de 2023 firmadas por Sumar, hay determinados cambios que recopilamos a continuación. Medida a medida, enfrentamos el programa con el que Sumar concurrió a 2023 y con el que Frente Amplio se presenta este 29N.

Elecciones generales 29N · Programa de Frente Amplio Frente Amplio frente al programa de Sumar de 2023: qué ha cambiado Las medidas del programa del 29N enfrentadas a las del 23J, agrupadas en siete bloques. Se destacan las nuevas, las que cambian y las que el programa de 2026 no menciona. En 2023 la candidatura se llamaba Sumar y la encabezaba Yolanda Díaz. En 2026 se presenta como Frente Amplio, con Ada Colau de candidata y otros socios: Podemos, por ejemplo, va por su cuenta en casi toda España. Si no aparecen las medidas, recarga la página. Fuente: programas electorales de Sumar para las generales del 23 de julio de 2023 y de Frente Amplio para las del 29 de noviembre de 2026 (PDF de 2026). Las páginas son las del PDF de cada programa. Elaboración: Onda Cero. «Cambia» indica la misma materia con otra cifra, otro alcance u otro enfoque. Que una medida no se mencione en 2026 no significa que se haya renunciado a ella. Explora los programas de todos los partidos

Comparador de programas electorales del 29N