La campaña electoral de los partidos políticos acaba en escasas horas y cada formación está exprimiendo al máximo los últimos instantes para movilizar a la ciudadanía de cara a este domingo.

Uno de los que más está llamando a las urnas es el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien a través de sus redes sociales ha pedido la confianza para realizar un cambio en España.

Sin embargo, lejos de mandar un simple mensaje genérico a todos los posibles votantes, el líder de la formación popular ha querido dirigirse a un sector de la población en específico. En varios vídeos compartidos en X, Feijóo ha querido dedicar unas palabras a todos aquellos que, en estos momentos, se encuentran alejados de su postura.

Para los más indecisos

A primera hora de la tarde, el Alberto Núñez Feijóo ha querido dirigirse a ese sector que parece será clave en los resultados de este domingo: los indecisos. Un llamamiento que se ha producido a través de sus redes sociales y en el que ha pedido el apoyo al Partido Popular para conseguir un cambio político en España.

"Yo, como tú, también quiero un cambio en España. Es normal, después de estos años, nos pasa a la mayoría. Y es necesario", comienza Feijóo en su mensaje, antes de garantizar que el PP hará posible esa transformación independientemente de cuál haya sido el voto anterior de los ciudadanos.

El presidente del PP ha expuesto dos razones para pedir el apoyo de los indecisos. La primera, evitar que los votos favorables al cambio se dispersen y se queden sin representación parlamentaria: "El que se concentra en el Partido Popular asegura el cambio necesario". La segunda, la experiencia de gestión que, según ha defendido, necesita el país para afrontar sus problemas.

"Para hacerlo hace falta un Gobierno fuerte, que dedique todo su tiempo a resolver los problemas de la gente", ha señalado. Feijóo ha cerrado su intervención con un último mensaje dirigido a quienes todavía no han decidido su voto: "España tiene que funcionar, y yo lo voy a hacer. Sí o sí, estás a un voto del cambio".

Feijóo se dirige a los votantes de izquierdas

Más allá de referirse a los que no tienen claro su voto, Feijóo ha querido hablar cara a cara con aquellos fieles a la izquierda pero que se sienten decepcionados con la situación política actual. El líder del Partido Popular ha apelado a quienes consideran que han sido engañados, se plantean abstenerse o incluso votar en blanco para pedirles que confíen en su candidatura.

"Hola, soy Alberto Núñez Feijóo, y sé que no soy de tu partido ni de tu ideología, pero creo que sé cómo te sientes. Sientes que te han engañado", comienza, aludiendo a la corrupción y a la supuesta anteposición de los intereses personales a los principios políticos como motivos de esa decepción.

Feijóo reconoce que algunos votantes pueden estar pensando en no acudir a las urnas o votar en blanco como forma de expresar su descontento, pero les pide que opten por el PP. "Venimos de lugares diferentes y habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo, pero en lo esencial sí", sostiene.

Por ello, defiende que la honestidad, la rendición de cuentas y el buen funcionamiento de los servicios públicos no son cuestiones ideológicas, sino de gestión. "Te pido el voto porque con más fuerza podremos dedicarnos a lo que queremos los dos: limpiar, gestionar y hacer que el país funcione", afirma antes de concluir con una promesa: "Seré un presidente para todos".

"Para quien no va a votar"

Dentro de este hilo de vídeos "personalizados", Feijóo ha apelado a todos los ciudadanos hartos de la política y que no tienen pensado acercarse a las urnas este domingo 29 de noviembre.

"Sé que piensas en no ir a votar, estás decepcionado con los tuyos, no te gusta nadie o crees que todos somos iguales", comienza. El líder del PP reconoce que entiende ese descontento porque, a su juicio, muchos ciudadanos sienten que las cosas no funcionan y que reciben poco a cambio de su esfuerzo.

No obstante, frente a esa desconfianza, Fejóo reivindica su perfil como gestor y asegura que lleva toda su vida intentando que las cosas funcionen. "Escucho antes de decidir y no anuncio lo que no puedo cumplir", afirma, antes de defender que la política debe entenderse como un servicio a los ciudadanos y no como una competición entre políticos.

Por ello, insiste en la importancia de acudir a votar y respaldar al Partido Popular para propiciar un cambio. "Tu voto es lo que separa seguir igual o empezar a mejorar", sostiene. Además, termina su intervención con un mensaje para quienes finalmente decidan abstenerse: "Ten por seguro de que gobernaré también para ti y que seguiré intentando que cambie lo que piensas de la política".