VOTA ¿La campaña electoral ha influido en la decisión de su voto?
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Última hora del día 15 de campaña electoral, en directo: Sánchez, Feijóo, Abascal y Colau afrontan el cierre de campaña antes de las elecciones del 29N
Latorre señala las claves del debate electoral: "Sánchez y Colau son un ticket electoral, no ya una coalición de gobierno"
Sánchez se apoya en el empuje de Ada Colau para tensar a un Feijóo que mantiene su ofensiva contra el presidente
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