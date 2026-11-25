La recta final de la campaña electoral del 29N ha reabierto las diferencias entre Pedro Sánchez y algunos dirigentes históricos del PSOE.

Las declaraciones de Felipe González, en las que evidenció que no votará al Partido Socialista, han encedido a partidarios de la actual dirección que han señalado al expresidente.

La periodista Ketty Garat ha apuntado a posibles movimientos de antiguos socialistas hacia el Partido Popular durante la tertulia de 'Por Fin' de Onda Cero. Según ha explicado, dentro del colectivo Fernando de los Ríos se ha debatido durante los últimos meses la posibilidad de hacer público un cambio de voto hacia el partido de Alberto Núñez Feijóo.

"Lo que sí me consta es que en el colectivo Fernando de los Ríos ha habido un debate a lo largo de los dos últimos meses sobre si hacer público un movimiento de voto, de trasvase de voto al PP", ha asegurado Garat.

La periodista ha precisado que finalmente algunos de los participantes habrían preferido no hacer pública su posición por su vinculación histórica con el socialismo: "Finalmente ha habido gente que por cultura de partido, por cultura sindical o por otros motivos, no han querido explicitar su voto", ha añadido.

El impacto de las críticas de Felipe González a Sánchez

Garat ha relacionado estas conversaciones con el enfrentamiento entre el actual PSOE y algunos de sus antiguos referentes, especialmente Felipe González, cuyas críticas a Pedro Sánchez han adquirido protagonismo durante la campaña.

La periodista considera que las palabras del expresidente pueden tener consecuencias entre los votantes socialistas de mayor edad, que mantienen una vinculación personal y política con su etapa al frente del Gobierno.

"Las palabras de Felipe González les da en el corazón de su ideario y de su ideología", ha señalado.

En su análisis, Garat ha planteado que parte de ese electorado podría optar por el voto en blanco, la abstención o incluso apoyar al PP como expresión de su descontento con la dirección actual del PSOE.

Garat ha defendido que los antiguos dirigentes deben poder manifestar sus discrepancias y ha planteado una pregunta sobre la fidelidad política: "¿Qué es más importante, las siglas del partido o el país?".