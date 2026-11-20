El analista político Ignacio Varela ha analizado en Por fin el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y ha señalado la actitud del presidente del Gobierno, al que vio especialmente pasivo frente a los ataques del líder del Partido Popular.

Varela ha recordado que esta ha sido la sexta campaña electoral de Sánchez como líder del PSOE y ha asegurado que no recuerda ningún debate electoral que haya ganado desde 2015. Sin embargo, considera que lo ocurrido este jueves ha ido más allá de una actuación poco convincente.

"No es exactamente que Pedro Sánchez perdiera el debate. La impresión que yo tuve es que lo entregó y lo entregó sin siquiera competir seriamente por él", ha afirmado.

"Una especie de mansedumbre pasiva"

Varela se ha mostrado sorprendido por el comportamiento de Sánchez, al que ha descrito como un político que ha construido su trayectoria sobre una imagen de resistencia y capacidad para superar situaciones adversas.

"Sorprende mucho que quien se ha forjado una leyenda de combatiente infatigable e indestructible se comporte con esa especie de mansedumbre pasiva con la que Sánchez recibió la lluvia de golpes que le fue propinando Feijóo sin mostrar siquiera un conato de rebeldía", ha explicado.

En su análisis, ha planteado que el cambio de tono podría responder a un intento del PSOE de recuperar posiciones en el espacio político de la moderación. Sin embargo, ha cuestionado que esa estrategia pueda funcionar después de años de confrontación.

"Si tú te has pasado ocho años haciendo el Joker, pues claro, presentarte en la última función como Nelson Mandela produce primero sorpresa, desconcierto y bastante melancolía", ha ironizado.

Varela destaca la "contención en la victoria" de Feijóo

Frente a la actitud del presidente, Varela ha valorado positivamente la preparación y el tono de Alberto Núñez Feijóo, al que ha atribuido el mérito de mantener la contundencia sin caer en los excesos.

"Alberto Núñez Feijóo tuvo un acierto, aparte de que yo creo que hay un buen trabajo profesional de su equipo detrás de este debate, que fue la contención en la victoria", ha afirmado.

Según el analista, el líder popular consiguió mantenerse en el terreno de la confrontación política sin superar "la fina línea que separa la contundencia de la estridencia".

Varela también ha cuestionado la estrategia del presidente durante la campaña electoral. Considera que Sánchez no ha conseguido defender su gestión de los últimos tres años ni presentar un proyecto de futuro más allá de impedir un Gobierno de la derecha.

En este sentido, ha calificado la legislatura de 2023 a 2026 como "la más inútil de la democracia" y ha sostenido que el presidente podría haber encontrado mejores argumentos si hubiera ampliado su balance a los ocho años de Gobierno.

Por último, ha destacado otra circunstancia que le ha resultado llamativa: que Feijóo pareciera manejar con mayor soltura los datos concretos del país que el propio presidente.

"Lo que uno espera es que el presidente del Gobierno haga una exhibición de conocimiento de los datos del país y sea el líder de la oposición el que navegue en las generalidades. Pero sucedió lo contrario", ha concluido.