Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) acude a las elecciones generales del 29N con el reto de volver a tomar peso en el Congreso tras el retroceso de 2023, cuando pasó de 13 escaños en 2019 a 7 en los pasados comicios, para volver a ser determinantes para la izquierda. Al frente de la candidatura repite Gabriel Rufián, convertido en la cara de la formación y en una de las figuras más importantes de la izquierda en la política actual.

Tras meses de debate por la propuesta de formar un frente de izquierdas a nivel nacional, una iniciativa que sí ha prosperado en formaciones nacionalistas como Catalunya en Comú, Chunta Aragonesista o Izquierda Asturiana y que para ERC simplemente ha quedado en una alianza con Podemos, partido liderado por Irene Montero, Rufián vuelve a liderar ERC para centrarse en los derechos sociales, la negociación con el Gobierno central y la batalla por el independentismo en Cataluña.

¿Quién es Gabriel Rufián?

Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, 1982) es hijo de padres de origen andaluz y que tenían un taller de costura. Se graduó en Relaciones Laborales y, hasta que no llegó al Congreso de los Diputados, asegura que tuvo trabajos "precarios", pese a que siempre se ha definido como un "enfermo de la política". Padre de dos hijos y casado con la jefa de prensa del PNV, Rufián se ha asentado en Madrid y, aunque en un principio prometió permanecer solo 18 meses en la capital, acumula ya diez años.

Aunque procede de un área de Barcelona castellanohablante, comenzó su actividad política vinculado a Súmate, una organización nacida en 2013 para expandir el independentismo entre la población castellanoparlante del extrarradio barcelonés, además de formar parte del secretariado de Asamblea Nacional Catalana (ANC), prodigándose en los mítines de la Diada como telonero de su entonces presidente, Jordi Sànchez. Por ello, su perfil llevó a la dirección de Oriol Junqueras a fijarse en él para ser el candidato de ERC en el Congreso.

En 2015 encabezó por primera vez la candidatura de ERC al Congreso por Barcelona junto a su histórico portavoz de aquel entonces, Joan Tardà, con quien ejerció una relación, tal como afirmó Rufián, "algo paternofilial". El propio Tardà dijo que le recordaba a uno de sus alumnos cuando era profesor.

Además, su partido le ha otorgado gran impulso, ya que fue en 2023 cuando compaginó su escaño en Madrid con la candidatura a la alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, donde solo obtuvo cuatro concejales frente a la mayoría absoluta de la socialista Núria Parlon. Esto hizo que reunciara a su acta municipal en enero de 2025 para centrarse "exclusivamente" en el Congreso. A esto se suma, además, sus continuas tensiones con su propio partido y la dirección de Oriol Junqueras por actuar de manera "libre".

Una década en el Congreso y en redes sociales

Tras asumir la portavocía de ERC, Rufián se ha consolidado como un perfil muy mediático, tanto por sus intervenciones en el Congreso como por sus reacciones en redes sociales donde se apoya en plataformas como X (antes Twitter) donde supera el millón de seguidores y suele compartir sus discursos en el Congreso. Sus intervenciones desde la tribuna y en comisiones de investigación, como la de la Dana y su "psicópata" a Mazón, le han otorgado notable popularidad fuera de Cataluña gracias a sus redes sociales, así como sus 'troleos' a Vito Quiles en las entrevistas que le hace este último en los alrededores del Congreso.

Fuentes de su equipo afirman que Rufián es muy "exigente", ya que se prepara hasta "la última coma" de sus discursos, informando, además, que sus intervenciones no las hace en "lenguaje de redes", sino que simplemente funcionan para este espacio.

Las principales reivindicaciones de Rufián

A lo largo de su actividad parlamentaria, Rufián ha combinado reivindicacines propias de ERC con un discurso marcado socialmente de izquierdas. Entre sus prioridades, pone en el foco la mejora de los servicios públicos, acceso a la vivienda, derechos laborales así como el freno y la crítica a las políticas de derechas y ultraderecha, defendiendo los intereses, en concreto, de los catalanes.

En el plano catalán, mantiene como eje central el derecho a la autodeterminación, la mejora de la financiación para Cataluña, el traspaso de competencias y la defensa del catalán, a todo esto, marcando distancias con Junts.

Con cinco campañas electorales a sus espaldas, Rufián afronta el 29N con el objetivo de que ERC revalide su influencia en el Congreso, así como consolidar su posición progresista en la política nacional.

Programas electorales del 29N