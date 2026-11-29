El portavoz y candidato de ERC en las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha comparecido tras conocerse los resultados de las elecciones generales de este 29 de noviembre para valorar el resultado de su formación en los comicios.

El dirigente republicano ha celebrado que ERC se consolide como la principal fuerza de las izquierdas en Cataluña y como el partido que más diputados gana en la comunidad, aunque ha reconocido que los resultados dejan un escenario preocupante.

"ERC lidera, según los resultados, a las izquierdas en el Congreso. ERC se consolida y demuestra que es la izquierda nacional de Cataluña. ERC es el partido que más diputados gana en Cataluña", ha comenzado señalando Rufián, que ha reivindicado el camino seguido por su formación.

"Una mala noche para la democracia"

Sin embargo, el portavoz republicano ha cambiado rápidamente el tono de su intervención: "Hasta aquí las buenas noticias. Es una buena noche para ERC, pero es una mala noche para la democracia", ha afirmado.

Rufián ha lamentado el avance de las fuerzas de derechas y ha mencionado a Javier Milei, Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Orriols entre quienes, a su juicio, celebrarán los resultados electorales. "Hemos ganado, pero no hemos conseguido nuestro objetivo, que era frenar a esta gente", ha añadido.

Asimismo, el dirigente de ERC ha reclamado una reflexión dentro de la izquierda, empezando por su propio partido, ante el nuevo escenario político. "Hago un llamamiento, empezando por mi partido, para que tenga un poco de sensibilidad para reflexionar, porque lo que viene es muy feo", ha concluido.

Los resultados de ERC este 29N

Esquerra Republicana de Catalunya mejora sus resultados en las elecciones generales de este 29 de noviembre y se consolida como una de las principales fuerzas políticas en Cataluña. La formación independentista consigue entre 11 escaños, cuatro más respecto a 2023, cuando el voto escrutado roza el 99%.

Los resultados sitúan a ERC por delante de otras formaciones independentistas como Junts y Bildu en número de representantes, y permiten a los republicanos reivindicar su papel como principal referencia de la izquierda nacionalista catalana en el Congreso de los Diputados.