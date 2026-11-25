La educación es otro de los pilares fundamentales del Partido Popular de cara a las elecciones generales del 29N. Se acerca el final de la campaña electoral y la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sigue descubriendo nuevas políticas en caso de gobernar para los próximos cuatro años.

Entre diversas materias como la inmigración, la vivienda o los salarios, la formación popular ha mostrado su compromiso por mejorar el aprendizaje y la formación. De esta forma, el PP se ha comprometido a retirar las pantallas y los dispositivos electrónicos en los primeros años de escuela si sale vencedor este domingo en los comicios.

Así lo refleja la propuesta 210 del programa electoral de la formación adelantada por El Mundo, y que no aparece en los compromisos del partido revelados en el programa.

Los niños aprenderán en papel

El compromiso de la formación responde a la necesidad de que los más jóvenes aprendan a través de los métodos tradicionales. Las pantallas, que habían ganado protagonismo en los últimos años, siendo la principal vía de aprendizaje en los primeros años de escuela, dejarán de utilizarse.

La lectura y la escritura se aprenderán en papel, de tal forma que los populares pretenden que de los tres a los doce años se priorice el aprendizaje sin pantallas individuales en el aula.

El PP asegura que acordará esta medida con todas las comunidades autónomas y destaca que los libros y el cuaderno "volverán a ser las herramientas prioritarias de los primeros años". "Y, por supuesto, el alumno que por una discapacidad necesite un dispositivo de apoyo lo seguirá teniendo", añaden.

Esta medida se complementa con otra de las recogidas en el programa, donde se fija como objetivo detectar a tiempo las dificultades de lectura y cálculo y dar refuerzo específico en el mismo curso y dentro del horario escolar, para que todos acaben primaria leyendo y calculando bien.

Se exigirá mayor nivel a los alumnos

Otra de las claves del PP en materia de educación responde a una mayor exigencia de nivel por parte de los alumnos para pasar de curso. La formación volverá a exigir en la ESO aprobar las asignaturas para pasar de curso, con refuerzo obligatorio para el alumno que vaya mal antes de tener que repetir.

En esa exigencia de conocimientos, los de Núñez Feijóo prometen crear becas de excelencia para los mejores expedientes y facilitar que los jóvenes con más talento estudien en la universidad que deseen.

De cara al acceso a la universidad, se implantará una prueba de acceso a la universidad común en toda España, con condiciones básicas y evaluación acordadas con las comunidades y las universidades.