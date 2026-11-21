Alberto Núñez Feijóo no quiere repetir los errores de 2023. Después del cara a cara de este jueves con Pedro Sánchez, el líder del PP ha mandado un mensaje que pide evitar el triunfalismo y mantener la movilización durante los últimos días de campaña.

"Hemos ganado un debate, pero aún no hemos ganado las elecciones y eso se vota el 29 de noviembre", ha advertido Feijóo durante un mitin celebrado este viernes en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife.

El candidato popular ha insistido en que todavía queda trabajo por delante y ha reclamado a los militantes y cargos de su partido que no den nada por hecho.

"Ayer no acabó nada. Nos queda una semana de campaña en la que debemos de darlo todo. Ayer fue un partido, queda la final, día a día, barrio a barrio, voto a voto", ha señalado.

El precedente de las elecciones de 2023

El mensaje de Feijóo recuerda a lo ocurrido durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Entonces, el líder del PP también salió reforzado del cara a cara con Sánchez, según la valoración de numerosos analistas, pero la estrategia de los populares durante los días posteriores terminó generando controversia.

Una de las decisiones más cuestionadas fue su ausencia en el debate a cuatro organizado por RTVE, en el que participaron Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. Feijóo optó por no acudir a aquel encuentro, una decisión que posteriormente fue interpretada por distintos analistas políticos como un error de campaña.

Además, durante aquellos días comenzaron a circular informaciones sobre posibles integrantes de un futuro Gobierno del PP, cuando todavía no se habían celebrado las elecciones. La difusión de quinielas ministeriales contribuyó a alimentar la percepción de que el partido daba por hecho su llegada a La Moncloa.

Finalmente, aunque el PP ganó las elecciones con 137 escaños, Feijóo no consiguió reunir los apoyos necesarios para ser investido presidente del Gobierno.

Ahora, el dirigente popular parece decidido a evitar una situación similar. Su advertencia de este viernes contrasta con las valoraciones de algunos de los principales cargos de su partido, que han celebrado el resultado del enfrentamiento televisado.

Los barones del PP dan por ganador a Feijóo

Las reacciones de los presidentes autonómicos populares han sido prácticamente unánimes al valorar el cara a cara.

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que vio "claramente ganador" a Feijóo frente a un Sánchez que, a su juicio, estuvo "absolutamente errático".

Más contundente ha sido el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha descrito al jefe del Ejecutivo como "noqueado, desganado y desnortado" y ha asegurado que su candidato se impuso "por 5-0".

También Isabel Díaz Ayuso ha destacado la actuación del líder del PP, al que ha atribuido "liderazgo" y "rigor", mientras que el presidente murciano, Fernando López Miras, ha considerado que Sánchez ofreció la imagen de "un presidente noqueado y de salida".

Por su parte, Alfonso Rueda ha defendido que Feijóo aportó datos y argumentos con "tranquilidad y serenidad", además de firmeza.

Feijóo insiste en que el cambio todavía está por decidir

Pese a estas valoraciones, el candidato popular ha centrado su mensaje en la necesidad de mantener el esfuerzo electoral hasta el 29 de noviembre.

"La única novedad" del encuentro, según ha explicado, fue que ambos pudieron debatir "con las mismas reglas y sin intermediarios".

El presidente del PP ha asegurado que los españoles pudieron comprobar "la realidad" frente al "relato" del presidente del Gobierno y ha insistido en que España está preparada para un cambio político.

"No hay nada hecho" ni "nada ganado", ha advertido, antes de reclamar el compromiso de toda la organización para afrontar la última semana de campaña.

El próximo 26 de noviembre, Feijóo tendrá además una nueva cita televisiva, esta vez en el debate a cuatro junto a Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau. Un encuentro al que, a diferencia de lo ocurrido en 2023, está previsto que acuda el candidato popular.