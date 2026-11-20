Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso, ha valorado en Más de uno el cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, celebrado en plena campaña electoral. En una entrevista con Rafa Latorre, ha asegurado que el candidato popular acudió al debate con el objetivo de hacer balance de los últimos ocho años de Gobierno socialista y presentar las propuestas de su formación para los próximos años.

Muñoz ha destacado que Feijóo abordó cuestiones como la economía, los impuestos, la vivienda, las pensiones, las infraestructuras y la regeneración democrática. También ha considerado que el comportamiento de Sánchez durante el encuentro pudo sorprender a los espectadores porque, a su juicio, el presidente está acostumbrado a debatir en condiciones más favorables.

"Pedro Sánchez no es el mismo cuando controla al árbitro y cuando no", ha afirmado. La dirigente popular ha sostenido que, en igualdad de condiciones y sin las limitaciones de tiempo que, según ha denunciado, sufría Feijóo en otros debates, se pudo comprobar el verdadero desempeño de ambos candidatos.

La portavoz del PP ha reconocido que en Génova se vivió una jornada de celebración tras el cara a cara, aunque ha respaldado el llamamiento de Feijóo a evitar la complacencia y centrarse en conseguir los votos. "Alberto Núñez Feijóo ganó 5 a 0 más el minuto de oro", ha asegurado. No obstante, ha recordado que la campaña continúa y que todavía quedan días de trabajo para convencer a los ciudadanos de que España necesita un cambio de Gobierno.

El debate a cuatro y las propuestas del PP

Preguntada por la preparación del próximo debate a cuatro, Muñoz ha reconocido que el formato exige una estrategia diferente, ya que hay más interlocutores y menos tiempo para intervenir. Pese a ello, ha asegurado que el PP afronta la cita con tranquilidad porque, en su opinión, Feijóo cuenta con el aval de los hechos y con una alternativa política que lleva tres años construyendo.

En este sentido, ha destacado que el Partido Popular ha registrado más de 60 iniciativas legislativas durante la legislatura. Como ejemplo, ha citado las propuestas sobre vivienda, entre ellas una ley del suelo y una reforma de la ley de propiedad horizontal. Según Muñoz, estas iniciativas no han salido adelante porque la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no ha permitido que se sometan a votación.

Muñoz reivindica la presencia de Feijóo en El Hierro

Durante la entrevista, Latorre también ha preguntado a la portavoz popular por la visita de Feijóo a El Hierro, donde la llegada de inmigrantes ha alcanzado cifras muy elevadas en relación con la población de la isla. Muñoz ha defendido que el líder del PP acuda al territorio para conocer de primera mano la situación y ha contrapuesto su presencia con la ausencia de Pedro Sánchez.

La dirigente ha recordado que Feijóo visitó Ceuta en varias ocasiones durante la crisis migratoria y ha asegurado que, a lo largo de la legislatura, ha asumido en distintos momentos un papel que, a su juicio, debería haber correspondido al presidente del Gobierno.

"Feijóo se ha comportado como el presidente que en muchas ocasiones no ha tenido España, donde no estaba Pedro Sánchez", ha afirmado. Muñoz ha concluido que los ciudadanos pueden esperar que el candidato popular siga estando presente en los momentos más difíciles y acompañando a quienes afrontan situaciones de crisis.