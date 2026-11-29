Cómo se calcula

En cada provincia los escaños se asignan con la fórmula D'Hondt: los votos de cada candidatura se dividen entre uno, dos, tres… y los escaños van a los cocientes más altos. El último escaño es el que entra con el cociente más bajo, y la candidatura que se queda a las puertas es la que tiene el siguiente. El Ministerio del Interior publica con cada actualización, para cada provincia, quién ocupa ese último escaño, quién va detrás y cuántos votos más necesitaría para quedárselo. Aquí se ordenan las provincias de menos a más votos de diferencia.

Cómo leerlo

La cifra corresponde al recuento en ese momento, no al final: una provincia con el 60 % escrutado puede cambiar de manos varias veces. Por eso solo entran en la lista las que han superado la mitad del escrutinio, y en cada una se indica su porcentaje. Cuando el recuento termina, la lista muestra los escaños que se han decidido por menos votos. No incluye el voto de los residentes en el extranjero, que se suma días después y que en provincias muy ajustadas puede cambiar el último escaño.