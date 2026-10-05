Elisa Beni aclara qué pasará con las causas judiciales tras convocarse elecciones: "Ninguna ley dice que se paralicen"

La convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre abre un periodo de más de siete semanas hasta que los españoles vuelvan a las urnas y plantea una pregunta sobre las distintas causas judiciales que pueden tener impacto en la cita electoral: ¿se paralizan las investigaciones durante un periodo electoral?

Elisa Beni ha aclarado en Por fin que la convocatoria realizada por Pedro Sánchez no supone que los procedimientos judiciales tengan que detenerse.

"Los que creen o están vendiendo la idea de que los jueces van a paralizar las instrucciones ahora mismo porque se convocan elecciones están totalmente equivocados", ha afirmado la periodista.

"Ninguna ley dice que eso sea así"

"En primer lugar, porque ninguna ley dice que eso sea así", ha explicado sobre una hipotética paralización de los procedimientos.

Según ha señalado, cuestión diferente es la actuación de los jueces durante una campaña electoral. Beni sostiene que, por una cuestión de prudencia y para evitar interferencias en el proceso electoral, pueden tratar de evitar determinadas resoluciones susceptibles de tener impacto político.

Pero esto, insiste, no implica que las causas queden paralizadas desde el momento en el que se convocan las elecciones.

La campaña electoral comienza el 13 de noviembre, mientras que las elecciones se celebrarán el día 29. Por tanto, Beni considera que durante las próximas semanas pueden seguir produciéndose novedades en los procedimientos judiciales actualmente abiertos.

"Si alguien piensa que de aquí al 13 de noviembre [...] no vamos a saber qué pasaba con otras tantas cosas o si hay que imputar al Partido Socialista no se va a imputar, pues está muy equivocado", ha señalado.

Beni considera además que los procedimientos abiertos y las posibles novedades que se conozcan durante las próximas semanas pueden terminar formando parte del debate electoral, pese al intento de los partidos por situar otras cuestiones en el centro de la campaña.