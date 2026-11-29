Santiago Abascal está llamado a ocupar un papel importante en la conformación del próximo Gobierno tras las elecciones del 29N. Las encuestas sitúan a Vox como fuerza clave para entrar en una coalición con el PP, por lo que Abascal podría integrar el Ejecutivo después de tres legislaturas.

También ha sido portavoz adjunto de la Comisión sobre Seguridad Vial en 2020 y vocal de la Diputación Permanente desde 2020 hasta 2023.

Cuál es el patrimonio de Santiago Abascal

En el último documento de declaración de bienes firmado por Abascal en el que aparecen cifras, con fecha de noviembre de 2020, el líder de Vox declara que percibe 55.148,55 euros en concepto de empleado por cuenta ajena por Vox con cargo de presidente.

Además, figura un préstamo hipotecario de 368.000 euros concedido en 2020 y con un saldo pendiente de 365.755,67 euros (a fecha de 26 de noviembre de 2020).

En las cifras del régimen económico del Congreso a fecha de 2 de febrero de 2026 que recoge Newtral, Abascal percibe un salario bruto anual de 61.591,18 euros, repartido en 14 mensualidades.