Gabriel Rufián vuelve a presentarse este 29N como cabeza de lista por ERC. El portavoz de la formación catalana acumula cinco legislaturas en el Congreso de los Diputados y diversos cargos en Comisiones, además de ser portavoz titular de la Junta de Portavoces hasta 2023 y vocal en la Diputación Permanente hasta 2023.

Cuál es el patrimonio de Gabriel Rufián

Como salario que proviene del Congreso de los Diputados a fecha 26 de noviembre de 2019, Rufián percibía 85.719,83 euros. También consta en su declaración de bienes una vivienda familiar en plenodominio, así como dos préstamos: uno de 200.000 euros de 2018 del que quedaban pendiente 194.289,71 euros y otro de 80.000 euros de 2019 del que quedaban pendientes 76.657,61 euros.

En el apartado de depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, constan 7,15 euros en una cuenta corriente y en otra se encuentra 0,00.

Según las cifras estimadas por Newtral en base al régimen económico del Congreso en febrero de 2016, Rufián tiene un salario bruto anual de 139.710,06 euros repartido en 14 mensualidades de unos 9.979,29 euros brutos.