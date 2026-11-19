Una investigación de Newtral ha descubierto una red de páginas de Facebook vinculadas a Vietnam que difunden contenidos falsos y sensacionalistas a gran escala. Entre las publicaciones detectadas figuran anuncios electoralistas con la imagen de Pedro Sánchez, pagados por la empresa de un chiquipark vietnamita.

Guillermo Infante, periodista de Newtral, ha explicado en La Brújula que la investigación comenzó en junio, cuando el equipo detectó varias páginas de Facebook que compartían artículos falsos sobre personajes públicos. Entre ellos, informaciones que aseguraban que Rosalía padecía un cáncer incurable, que Pedro Sánchez había recibido amenazas telefónicas durante la madrugada o que Isabel Díaz Ayuso había dado a luz a gemelos. Ninguna de estas afirmaciones tenía fundamento.

Las páginas, de temáticas muy diferentes, tenían algo en común: reunían grandes audiencias y generaban numerosas interacciones, pero redirigían el tráfico hacia seis o siete dominios web que funcionaban como contenedores de "contenidos falsos, de clickbait, engañosos y profundamente sensacionalistas", según ha explicado Infante. Al tirar del hilo, los periodistas comprobaron que el mismo patrón se había repetido en otros países, como Polonia y Estados Unidos, y encontraron que varias pistas de esta arquitectura digital conducían a Vietnam.

El elemento que ha dado visibilidad a la investigación es un anuncio con la imagen de Pedro Sánchez en Facebook cuyo pago figura a nombre de un chiquipark de Vietnam. Sin embargo, Infante ha advertido de que la red no se limita a promocionar contenidos favorables al presidente del Gobierno.

Según ha explicado, los mismos actores han creado páginas dirigidas a comunidades digitales distintas, en función de sus intereses o ideología. Algunas se orientan a audiencias de izquierdas y otras a públicos de derechas. Entre estas últimas, Newtral ha identificado páginas que ensalzan, por ejemplo, el programa electoral de Vox. También hay comunidades dedicadas a figuras del deporte, como la futbolista Aitana Bonmatí.

Monetización de contenidos o venta de desinformación

La investigación trata ahora de esclarecer cuál es el objetivo de esta estructura. Una posibilidad es que se haya creado para monetizar el tráfico generado por la difusión automatizada de contenidos y la publicidad en esas webs. La otra es que pueda ofrecerse como un servicio a actores políticos, nacionales o extranjeros, interesados en utilizarla para difundir desinformación.

"La desinformación se puede subcontratar", ha advertido Infante, que ha explicado que todavía deben determinar si esta arquitectura digital responde únicamente a un modelo de negocio publicitario o si también se ha diseñado para que otros actores puedan contratarla. "Eso es lo que requiere una investigación más profunda", ha señalado.

La desinformación se puede subcontratar

La responsabilidad de Facebook ante la desinformación

La investigación también pone el foco en la responsabilidad de las plataformas digitales. Preguntado por la actuación de Meta, propietaria de Facebook, Infante ha explicado que muchas de las páginas recopiladas desde junio ya no están activas, aunque otras siguen funcionando.

El periodista ha reclamado una mayor vigilancia por parte de las plataformas y ha recordado que la Unión Europea cuenta con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que establece obligaciones para que estas compañías presten atención a las amenazas relacionadas con la desinformación y la interferencia extranjera. "Si un grupo de modestos periodistas somos capaces de recopilar toda esta información, supongo que las plataformas, obviamente con muchos más medios y capacidades, también deben ser capaces de vigilar qué sucede en su territorio", ha afirmado.