El PP resignifica el 'Anotop At' de Feijóo y lanza una campaña en redes para atraer el voto joven

El Partido Popular ha lanzado una campaña en redes sociales para acercarse a los jóvenes de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con la que ha resignificado el 'Anotop At', el meme que nació hace casi un año de un lapsus de Alberto Núñez Feijóo en una sesión de control al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convertirlo en un elemento de su estrategia en los 17 días que quedan hasta las elecciones generales.

La campaña del PP dando la vuelta al lapsus

Este jueves, los perfiles oficiales del PP, principalmente los de Nuevas Generaciones, y cargos del partido como la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, le han dado la vuelta a 'Anotop At', una expresión que surgió como una burla a Feijóo, y han publicado decenas de montajes caracterizándole como el cantante puertorriqueño Anuel AA o el futbolista brasileño del F.C. Barcelona, Raphinha.

El partido también ha cambiado su foto de perfil en TikTok por un montaje de su candidato emulando al jugador de baloncesto Kobe Bryant, en una de las fotografías más icónicas de la historia de la NBA, cuando conquistó su segundo campeonato en junio de 2001 tras derrotar a los Philadelphia 76ers en las finales.

Nuevas Generaciones ha difundido incluso una captura que simula una conversación de WhatsApp con Feijóo, al que tiene guardado en la agenda de contactos como 'Anotop At' junto al emoticono de una cabra. En ella, los jóvenes del PP le envían un montaje y el candidato responde con un 'Vaya farmeo de AURA'.

La cabra hace referencia al acrónimo inglés 'GOAT' ('Greatest of All Time', el mejor de todos los tiempos), que se utiliza habitualmente en las redes sociales para ensalzar a grandes figuras del deporte. Y el 'aura' es un concepto popularizado entre los jóvenes para medir el carisma o el atractivo de una persona a través de un sistema imaginario de puntos que se ganan o se pierden en función de sus acciones. 'Farmear aura' significa, en este contexto, acumular carisma.