El rifirrafe entre José Bono y Felipe González a cuenta del sentido del voto anunciado por el expresidente del Gobierno para las elecciones generales de este domingo sigue coleando.

El expresidente de Castilla. La Mancha y exministro socialista afeó el pasado fin de semana en un mitin que a González que no fuera a votar a Pedro Sánchez y le recordó lo que le debe al PSOE. A ello González contestó con ironía considerando que el también expresidente del Congreso le hacía esta recomendación "pro bono", pero que él ya había votado y no iba a cambiar de opinión porque era "una persona seria". Bono contestó entonces que "prefería ser pro bono a pro PP".

Este cruce de declaraciones ha centrado gran parte de la tertulia de Mas de uno con Rafa Latorre, en la que el periodista David Jiménez Torres ha señalado la falta de argumentos para criticar a Felipe González desde el partido socialista más allá de que "es pecado".

Jiménez Torres expone que "siempre que Felipe González critica algo que hace el Gobierno de Sánchez lo hace con argumentos, el único argumento que se contrapone del otro lado es que criticar al PSOE es pecado". Por tanto, explica Jiménez Torres, "tú no puedes salirte de la iglesia, es decir, siempre se responde desde la idea de una lealtad que va por encima de la razón"

Efectivamente Felipe González ha dejado claro en cada una de sus intervenciones y ya le explicó a Carlos Alsina hace un año las razones por las que no iba a votar una lista del PSOE encabezada por Pedro Sánchez y entre ellas estaba la ley de amnistía, que considera un caso de "corrupción política".

Bono explica su apoyo a Sánchez: "Todos cambiamos de criterio"

Precisamente, al hilo de toda esta polémica, en una entrevista en La Mesa de Antena 3, Cristina Pardo le ha recordado a José Bono que Felipe González defiende lo que el propio Pedro Sánchez defendía en la anterior campaña electoral y le ha preguntado "¿Cree que en aquel entonces Sánchez era pro PP?".

El exministro ha respondido que no, pero que "todos cambiamos de criterio" y que "quien se queda anclado en una posición y considera que es una virtud mantenerla aunque las circunstancias cambien puede estar equivocado".

Bono ha zanjado su explicación comparando su apoyo a Sánchez y al PSOE con el apoyo incondicional que él da a su familia. "No coincido al cien por cien con mis hijos, al contrario, tengo discrepancias importantes y lo que un día me parece mejor otro ya no me lo parece tanto", por tanto, añade "hemos cambiado y cuando no coincidimos procuramos estar con la familia, yo estoy con mis hijos aunque discrepe con ellos y no me lo echa en cara nadie".