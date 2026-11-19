El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado "muy claro" que, a pocos días de las elecciones generales del 29N, su partido Junts abandona una "fingida equidistancia" con el PSOE para preferir a PP y Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Foro Metafuturo que se celebra en el Ateneo de Madrid, el ministro se ha referido a la entrevista a Puigdemont que este jueves publica el diario El Mundo, en la que asegura que Junts se aprovechó de la "ambición desmedida" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "para derrotar a España" en el marco de la negociación con el PSOE para la investidura de 2023.

Una entrevista "muy esclarecedora"

Bolaños ha calificado la entrevista de "muy esclarecedora" porque en ella el líder de Junts abandona la "fingida equidistancia" de su formación respecto a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

En su opinión, Puigdemont adopta el mismo discurso y los mismos ataques personales contra Sánchez, por lo que pone de manifiesto que "equidistancia ninguna, que tienen muy claro a quién prefieren el 29N".

Respecto a las declaraciones de Puigdemont en las que señala que se aprovecharon de la "ambición de Sánchez para derrotar a España", Bolaños ha querido restarles importancia, si bien ha apuntado que "hay quien estaba mucho más cómodo en el conflicto, el enfrentamiento y la tensión; quizá les va bien intentar resucitarlo".

"Nadie quiere volver a la tensión insoportable de 2017"

Frente a esta posición, el ministro ha defendido la normalidad en Cataluña y que "nadie quiere volver a esa tensión insoportable del año 2017".

"Hoy la situación en Cataluña es indiscutiblemente de normalidad —normalidad política, institucional, social—. Hoy España tiene más cohesión territorial que nunca gracias a las políticas valientes que hemos llevado a cabo, y todo lo demás me parece irrelevante", ha añadido posteriormente el ministro durante su intervención en el Foro.

Preguntado por el debate electoral de esta noche entre Sánchez y Feijóo, ha subrayado que es una "grandísima oportunidad" para confrontar los proyectos socialistas que suponen reforzar el Estado del bienestar y aportar por la sanidad y educación públicas, las pensiones o los salarios dignos frente al proyecto de "recortes masivos de la derecha y la ultraderecha, que van unidos en esta ocasión".

Sobre el cara a cara de Sánchez con Feijóo

Además, ha añadido que el cara a cara de esta noche es una "oportunidad extraordinaria" para recordar que Sánchez le dijo a Trump en la cumbre de la OTAN que no íbamos a hacer una aportación del 5 %, porque lo primero era nuestro Estado del bienestar.

"Eso también se discute esta noche, que los españoles elijan a quién quieren al frente de España en los momentos más trascendentales, cuando realmente hay que defender a nuestro país", ha apostillado Bolaños antes de zanjar que "el presidente está muy tranquilo y es muy consciente de la responsabilidad que tiene de explicar el proyecto de seguir avanzando" frente al riesgo de un gobierno reaccionario y una involución de 50 o 60 años atrás.

Sin duda —ha concluido el ministro de Justicia— es "un día crucial" para la campaña electoral donde se pueden valorar dos proyectos; "un proyecto de reforzamiento del Estado del bienestar y un proyecto de recortes masivos".

Durante su intervención en el Foro, Bolaños ha abordado también la problemática de los bulos impulsados por "pseudomedios" en los que "te encuentras noticias objetivamente falsas que están publicadas".

"Hay pseudomedios de comunicación en España todos los días mintiendo y propagando bulos", ha lamentado Bolaños, que se ha referido al fenómeno del "ciclo del bulo".

Se produce cuando -ha explicado- un pseudomedio que no ha contrastado nada cuenta una mentira objetiva e inmediatamente partidos políticos se suman a esa mentira objetiva para elevar esa noticia, e inmediatamente se produce una querella criminal por parte de alguna organización, normalmente ultraderechista, bien financiada, que presenta una querella criminal sobre unos hechos que son objetivamente falsos.

"Eso en España pasa con una frecuencia enorme", ha denunciado Bolaños.