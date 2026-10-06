ATRESMEDIA ofrece la celebración de debates electorales a los candidatos a las Elecciones Generales del 29 de noviembre

El Grupo Atresmedia ofrece a los candidatos del PSOE, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, la celebración de un debate electoral cara a cara para el próximo 23 de noviembre. Esta propuesta de debate se produce tras el anuncio oficial de celebración de Elecciones Generales para el 29 de noviembre.

De la misma forma, Atresmedia también propone para el 18 de noviembre un debate a cuatro con los candidatos de las principales formaciones políticas que concurran a las elecciones.

Una vez más, Atresmedia vuelve a demostrar su apuesta por la información y el servicio público a la ciudadanía al ofrecer la celebración de debates entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno.

En su apuesta por la información y servicio a la ciudadanía, Atresmedia pone sus principales canales, emisoras y plataforma (Antena 3, laSexta, Onda Cero, atresplayer…) a disposición de los candidatos para la celebración de ambos debates.

Atresmedia cuenta con una sólida experiencia histórica en citas electorales, que se inició en 1993 cuando Antena 3 celebró el primer debate electoral de la historia de la televisión en España: un cara a cara electoral entre Felipe González y José María Aznar. Desde entonces, el Grupo ha continuado como referente informativo, siendo el preferido por los ciudadanos para seguir las citas electorales.

En las últimas Elecciones Generales celebradas en 2023, Atresmedia celebró el único debate con un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Nuñez Feijóo que logró un 46,5% de cuota de pantalla y casi 6 millones de espectadores, siendo la emisión no deportiva más vista de la temporada.