El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cerrado este jueves el cara a cara que le ha enfrentado al candidato del PSOE a las elecciones, Pedro Sánchez, con promesas de gestión, decir siempre la verdad y servir al país desde la competencia y decencia.

En su minuto final, Feijóo se ha dirigido a los ciudadanos para reivindicarse como servidor público que sabe sacar adelante presupuestos, gestionar infraestructuras, construir hospitales y manejar crisis.

El líder del PP ha dicho que no es "un candidato de manual" y que ni baila en los mítines ni le gusta "la política espectáculo", pero tampoco roba, ni miente, ni se va de vacaciones "cuando se invade" España.

Ha prometido decir la verdad "siempre" y ha añadido que España necesita un cambio, servidores competentes y decentes, que se respete el esfuerzo de la gente y ponerse a funcionar.

Y ha pedido a los ciudadanos el voto el próximo 29 de noviembre para hacerlo posible. "Yo sí cumplo. Buenas noches", ha finalizado el líder popular.