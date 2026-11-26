El libro de cabecera de Núñez Feijóo para estas elecciones ha sido "El arte de la prudencia" de Baltasar Gracián. Lo ocurrido hace tres años y medio ha marcado la personalidad política del presidente de los populares que aunque ganó las elecciones de aquel año no pudo pisar el Palacio de la Moncloa. Ha desterrado en esta campaña cualquier atisbo de confianza a pesar de que las encuestas le dan como el favorito para lograr el objetivo con el que llegó a Madrid. No sólo reconstruir el partido sino recuperar el gobierno de la nación para el PP.

Durante estos cuatro años al frente del PP ha logrado gran parte de su cometido. Por un lado ha unido al partido en torno suyo, cosiendo las heridas internas y siendo respetado por las diferentes sensibilidades; incluso ha conseguido que Rajoy y Aznar aparezcan juntos en sus actos y que ambos le den su apoyo incondicional. Por otro lado ha logrado que los populares tengan el mayor poder territorial de su historia; gobiernan, como repite constantemente, para " el 70 por ciento de los españoles".

Replicar el 'sentidiño' gallego a nivel nacional en el PP

Alberto Núñez Feijóo llegó a Madrid con la idea de replicar el modelo gallego a nivel nacional. Aplicar el sentido común, el "sentidiño", la moderación, la centralidad sin estridencias a su forma de comportarse en política. Tardó un tiempo en darse cuenta de que esos parámetros no se podían aplicar en el ecosistema en el que se mueve la política estatal. El líder popular tuvo su bautismo de fuego en el combate dialéctico a cara de perro tuvo lugar en julio de 2023. Su famosa frase en la que le recriminó a Pedro Sánchez que le diera lecciones morales cuando "Él había sido partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución" supuso un cambio en la forma de comunicación parlamentaria.

El líder popular desde aquel día ha combatido dialécticamente "a cara de perro" con Pedro Sánchez. Como han subrayado los responsables de esta campaña electoral "no le han dejado pasar ni una". Las circunstancias políticas, judiciales y economías que se han ido sucediendo desde Julio del 2023 han servido como munición al líder popular, aunque la capitalización del descontento ha ido cayendo del lado de Vox. La relación, la forma de entenderse con este partido también ha sido una montaña rusa. Empezó siendo de desconfianza y desapego para encontrar un punto de entendimiento que se desde los acuerdos firmados en las distintas comunidades autónomas basados en un documento marco que también servirá como base en el caso de tener que pactar para gobernar.

Devolver la "concordia" a España y los orígenes humildes de Feijóo

Feijóo ha presentado su trayectoria de gestión al frente de la Xunta de Galicia como aval para pedir el voto en estas elecciones. Durante toda la campaña ha trasladado a los votantes su experiencia tanto al frente de grandes empresas y entidades publicas como en instituciones. Su intención es derribar el muro construido durante la última legislatura para separar a españoles que piensan o sienten de forma diferente. Devolver "la concordia" a un país que necesita, repite constantemente, recuperar su autoestima.

El candidato popular siempre ha presumido de sus orígenes humildes, de su nacimiento en una aldea de Ourense, donde se cruzan el Miño y el Sil, de sus primeros estudios en una escuela del rural y de su familia; de la que dio la vida, de sus padres, de su hermana, de la abuela que le dejaba jugar en la tienda y de la que le ha cambiado la vida, su mujer Eva y su hijo Alberto. Con esta última es con la que espera mudarse al palacio de la Moncloa después de este próximo domingo.