El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra Mariano Rajoy después de que el expresidente del Gobierno apelara al voto útil para el Partido Popular de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El líder de Vox no se ha tomado bien esa petición y ha cuestionado la gestión del antiguo dirigente popular y reprochado su actuación durante la moción de censura que acabó con su mandato en 2018.

En declaraciones a los medios de comunicación en Benavente (Zamora), Abascal ha asegurado que le "irrita un poco" escuchar hablar del voto útil a alguien que, a su juicio, "convirtió en absolutamente inútil una mayoría absoluta", en referencia a la victoria electoral que obtuvo Rajoy en 2011.

El dirigente de Vox ha acusado al expresidente de haber desperdiciado aquella mayoría parlamentaria aplicando políticas que considera propias de la izquierda. También le ha reprochado su actuación durante la crisis independentista de Cataluña y su salida del Gobierno tras la moción de censura presentada por Pedro Sánchez.

"Nos dejó en manos de Pedro Sánchez y se fue a tomar gintonics", ha afirmado Abascal, que también ha acusado a Rajoy de no haber sido capaz de detener el desafío independentista de 2017.

Abascal acusa al PP de repetir los errores de 2023

El líder de Vox ha ido más allá y ha calificado la etapa de Rajoy como una legislatura "perfectamente inútil por la traición a millones de españoles". Por ello, ha cuestionado que el expresidente popular vuelva a utilizar el argumento del voto útil para concentrar el apoyo electoral en el PP.

Abascal también ha criticado que los dirigentes populares estén, a su juicio, "empeñados" en repetir los errores de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando el PP apeló reiteradamente al voto útil para intentar concentrar el respaldo del electorado de la derecha.

"Lo útil es votar tus convicciones", ha reivindicado el presidente de Vox, que ha insistido en que los representantes políticos deben cumplir los compromisos adquiridos con sus electores.

Críticas al cara a cara entre Sánchez y Feijóo

Las declaraciones de Abascal se han producido pocas horas antes del debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, previsto para la noche de este jueves.

El líder de Vox ha cuestionado que el encuentro se limite a los candidatos del PSOE y del PP, al considerar que su formación también debería estar representada. "Falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", ha afirmado.

Abascal ha sostenido que ambos partidos han compartido posiciones en asuntos como la inmigración, la fiscalidad o determinadas regulaciones aprobadas en el Parlamento Europeo.

También ha adelantado que no seguirá el debate en directo, ya que a esa hora estará terminando un mitin en Gijón. Según ha explicado, su equipo le trasladará posteriormente un resumen de lo ocurrido.