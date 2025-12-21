Investigan dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos en Extremadura horas antes de las elecciones

En plena jornada electoral en Extremadura, la Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo ocurridos este domingo en varias oficinas de correos ubicadas en Malpartida de Cáceres y Alagón del Río.

Las primeras informaciones confirman que los autores no han logrado llevarse los votos por correo ni tampoco grandes cantidades de dinero. Según la Guardia Civil, ambos intentos se han producido esta madrugada.

En Malpartida de Cáceres, municipio de unos 4.000 vecinos, el intento de robo se produjo hacia las 06:45 horas en la oficina de Correos, lugar hasta el que se han personado las autoridades. Tras acceder a la oficina, junto a responsables de Correos, pudieron comprobar que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, "ni se han visto afectados los votos por correos", han informado las mismas fuentes.

En Alagón del Río, localidad de poco más de 900 habitantes, el instituto armado ha explicado que los presuntos autores han intentado forzar la puerta de entrada a la oficina postal, pero afortunadamente no han logrado acceder. Sin embargo, sí han conseguido entrar al edificio consistorial, anexo a la oficina de Correos, donde se han llevado "una mínima cantidad de dinero".

Ningún voto afectado

Ante estos hechos, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha asegurado que las tentativas de robo "no han tenido impacto alguno" en el proceso electoral ni en los sobres por correo. "El dispositivo de seguridad está funcionando correctamente y el proceso electoral se está desarrollando hasta el momento con plenas garantías desde el punto de vista de la seguridad", ha zanjado el delegado.

Sucesos similares en plena campaña electoral

Lo ocurrido en la madrugada de este domingo se suma a los sucesos que tuvieron lugar durante los días finales de la campaña electoral en varios municipios de la provincia de Badajoz, principalmente en la oficina de Fuente de Cantos, donde los presuntos autores se llevaron una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo.

Esta fue localizada completamente calcinada por efectivos de la Guardia Civil el pasado 18 de diciembre. En la noche de ese mismo día también se produjeron varias sustracciones de artículos comerciales y material de oficina en los municipios de Santa Amalia y Torremejía.

Tras estos hechos, Correos informó en un comunicado que la Junta Electoral Provincial de Badajoz había autorizado que los 124 afectados pudieran volver a votar de cara a las elecciones extremeñas que se están produciendo este domingo 21 de diciembre.