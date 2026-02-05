¿Serán los pensionistas la última baza del PSOE? Las preguntas clave de Rubén Amón sobre las elecciones de Aragón

Las elecciones de Aragón están a la vuelta de la esquina. Unos comicios que pueden suponer consecuencias directamente opuestos para cada uno de los grandes partidos de nuestro país. Mientras el PP espera refrendar el liderato que le otorgan las encuestas, el PSOE desea darle la vuelta a los resultados que le auguran los sondeos, algunos de ellos otorgando a los socialistas el peor de su historia en la región.

Por ello, Rubén Amón se pregunta sobre los efectos de unas elecciones en las que Pedro Sánchez puso sus esperanzas en manos de Pilar Alegría, la ya exportavoz del Gobierno y exministra de Educación. Alegría dejó el Ejecutivo como intento de revulsivo para Aragón, un feudo histórico del PSOE, pero los sondeos por el momento no traducen ese revulsivo en resultados.

Del "plebiscito" para Sánchez a Pilar Alegría como "mártir del sanchismo"

"¿Las perderá Sánchez, a semejanza de un plebiscito?", se pregunta Rubén Amón, que también cuestiona si Jorge Azcón se arrepiente de haber adelantado los comicios, al igual que si Vox será el auténtico ganador al duplicar su resultado "sin bajarse del autobús".

Además, Rubén Amón pregunta si Pilar Alegría es la "mártir llamada a sacrificarse por el sanchismo", si así se explica el "alto porcentaje de indecisos y abstencionistas" y, por último, si el PSOE cuenta con la "última baza" de los pensionistas: "¿Serán los pensionistas la última baza del PSOE o igual se han sentido últimamente un poco utilizados?".